Liên tiếp xử phạt tiểu thương giết mổ gia cầm trái phép 28/05/2026 09:22

(PLO)- Sắp tới, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra đột xuất nhằm kiên quyết chấm dứt tình trạng giết mổ gia cầm trái phép.

Theo báo cáo từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, Cơ quan chức năng liên tiếp xử phạt nhiều cá nhân có hành vi giết mổ động vật trái phép tại các địa điểm không được nhà nước cho phép.

Cụ thể, Trạm Chăn nuôi thú y khu vực 5 đã phối hợp cùng Đoàn kiểm tra của UBND phường Thới Hòa (TP.HCM) tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý 5 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y trong ngày 27-5. Tổng số tiền phạt thu được là 35 triệu đồng.

Các trường hợp vi phạm đều mắc lỗi giết mổ động vật (gà, vịt) tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Căn cứ theo Nghị định số 90/2017 của Chính phủ, cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt mỗi cá nhân số tiền 7 triệu đồng.

Lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt nhiều tiểu thương do giết mổ gia cầm tại nơi không được cấp phép.

Trước đó, vào ngày 26-5, đoàn kiểm tra của UBND phường Thới Hòa đã tiến hành đợt rà soát tại khu vực chợ Mỹ Phước 3. Tại địa điểm này, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt 6 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 42 triệu đồng. Các cá nhân bị xử phạt đều mắc lỗi giết mổ gà, vịt sai quy định.

Ngoài các đợt kiểm tra của chính quyền cấp phường, đoàn kiểm tra liên ngành gồm lực lượng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị cũng liên tục ra quân siết chặt quản lý. Trong một đợt kiểm tra tại khu phố Tân Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, đoàn đã bắt quả tang ông N.V.Q. đang giết mổ trái phép số lượng lớn lên tới 300 con gà trắng.

Nhiều tiểu thương giết mổ trái phép số lượng lớn gà, vịt.

Lực lượng chức năng lập biên bản ghi nhận ông N.V.Q. vi phạm hai lỗi: Giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan nhà nước cho phép và đưa động vật đến địa điểm không đúng địa chỉ nơi đến được ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch.

Cơ quan chức năng đã xử phạt ông N.V.Q. 10,5 triệu đồng. Đồng thời, đoàn kiểm tra buộc cơ sở xử lý nhiệt chuyển đổi mục đích sử dụng đối với toàn bộ số gà đã giết mổ; tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm và chứng chỉ hành nghề theo quy định.