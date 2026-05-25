Cơ hội lớn cho du lịch Việt từ các đường bay thẳng kết nối châu Âu 25/05/2026 10:42

(PLO)- Các đường bay thẳng sắp được khai thác, kết nối Việt Nam với các đô thị lớn tại châu Âu được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc thu hút dòng khách quốc tế có mức chi tiêu cao.

Các hãng hàng không Việt Nam đang tăng tốc mở rộng mạng bay quốc tế với hàng loạt đường bay thẳng tới châu Âu. Bước đi này mở ra cơ hội thu hút dòng khách quốc tế chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy du lịch và giao thương giữa Việt Nam với khu vực này.

Nhiều hãng mở đường bay mới

Các hãng hàng không Việt Nam đang đẩy mạnh mở rộng mạng bay quốc tế với nhiều đường bay mới đến châu Âu. Điều này cho thấy nhu cầu du lịch, giao thương và thăm thân giữa Việt Nam với khu vực này đang tăng mạnh mẽ. Những đường bay thẳng và kết nối mới không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra thêm cơ hội cho du lịch, hợp tác kinh tế giữa hai khu vực.

Hôm nay, ngày 25-5, hãng Vietjet công bố mở bán vé đường bay Hà Nội - Praha (Cộng hòa Séc), đánh dấu bước tiến mới của hãng vào thị trường Liên minh châu Âu (EU). Theo kế hoạch, đường bay sẽ được khai thác từ ngày 10-10-2026 bằng tàu bay thân rộng Airbus A330 với tần suất ban đầu hai chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba và thứ Bảy, quá cảnh tại Almaty (Qazaqstan).

Giá vé hạng Eco từ 5,94 triệu đồng/chiều. Hãng cũng mở bán hạng vé Deluxe từ 7,32 triệu đồng/chiều (đã bao gồm 40 kg hành lý ký gửi, 10 kg hành lý xách tay và suất ăn nóng trên máy bay; chưa bao gồm thuế, phí).

Các hãng hàng không Việt Nam tăng tốc mở rộng mạng bay đến châu Âu. Ảnh: Vietjet.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet, cho biết đường bay Hà Nội - Praha là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển mạng bay toàn cầu của hãng. Với đội tàu bay thế hệ mới và mạng lưới không ngừng mở rộng, hãng sẽ tiếp tục khai thác thêm nhiều đường bay đến châu Âu, tạo thuận lợi cho hành khách kết nối giữa châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương và khu vực Đông Nam Á với chi phí tiết kiệm hơn.

Không chỉ Vietjet, Vietnam Airlines cũng đẩy mạnh hiện diện tại thị trường châu Âu khi dự kiến khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam (Hà Lan) từ ngày 16-6-2026. Đường bay được khai thác với tần suất ba chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy bằng tàu bay thân rộng Airbus A350.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết việc mở đường bay đến Amsterdam là bước đi chiến lược nhằm mở rộng mạng lưới quốc tế, đáp ứng nhu cầu giao thương và du lịch ngày càng tăng giữa Việt Nam và khu vực Tây Âu.

Sau khi bổ sung Amsterdam, Vietnam Airlines nâng tổng số đường bay thẳng đến châu Âu lên 12 tuyến, kết nối với 8 điểm đến trọng điểm gồm Paris, Frankfurt, London, Munich, Milan, Copenhagen và Moscow.

Đón dòng khách có mức chi tiêu cao

Theo các chuyên gia, việc các hãng hàng không Việt Nam liên tục mở rộng đường bay đến châu Âu cho thấy thị trường quốc tế đang phục hồi tích cực. Việc này cũng phản ánh xu hướng cạnh tranh ngày càng mạnh trong việc thu hút nhóm khách quốc tế chất lượng cao.

Đại diện ngành du lịch và hàng không Cộng hòa Séc đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Ông František Reismüller, Giám đốc Tổng cục Du lịch Séc, cho rằng kết nối hàng không giữa Praha và Hà Nội sẽ góp phần thu hút khách quốc tế đến Cộng hòa Séc, đồng thời giúp Việt Nam trở thành điểm trung chuyển quan trọng kết nối khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, ông Jiří Pos, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sân bay Praha, cho biết Việt Nam hiện là thị trường lớn nhất mà sân bay này chưa có đường bay thẳng. Riêng năm 2025 đã có hơn 75.000 lượt khách di chuyển giữa Praha và Hà Nội. Theo ông, đường bay mới không chỉ tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Séc thăm thân mà còn góp phần thúc đẩy du lịch, giao thương và mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Đại diện Saigontourist Group đánh giá châu Âu luôn là thị trường khách quốc tế trọng điểm của du lịch Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Doanh nghiệp này cho biết đang tiếp tục tập trung quảng bá, phục hồi khách quốc tế, đặc biệt là khách châu Âu và các thị trường lân cận có mức chi tiêu cao, tiềm năng lớn.

Theo đại diện Saigontourist Group, việc các hãng hàng không mở thêm đường bay mới cũng là cơ hội quan trọng để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến điểm đến, quảng bá văn hóa, ẩm thực và du lịch, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia châu Âu.

Chính sách visa cởi mở và thủ tục visa điện tử thông thoáng tạo đòn bẩy cho du lịch quốc tế bứt phá. Ảnh: TT.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice Travel, cho rằng khách châu Âu là nhóm có thời gian lưu trú dài, thường từ 12-18 ngày, mức chi tiêu cao và đặc biệt yêu thích các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản. Ngoài ra, nhóm khách này cũng quan tâm nhiều đến thiên nhiên, biển đảo, nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe cũng như các sản phẩm du lịch bền vững, thân thiện với môi trường.

Sự cải thiện mạnh mẽ của hạ tầng hàng không và du lịch đang tạo lợi thế lớn cho Việt Nam, vừa rút ngắn thời gian di chuyển vừa tạo thuận lợi cho nhóm khách lưu trú dài ngày. Việt Nam cũng sở hữu nhiều sản phẩm phù hợp với thị hiếu du khách châu Âu như tour khám phá di sản, hành trình văn hóa, trải nghiệm ẩm thực chuyên sâu hay du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Một trong những yếu tố được đánh giá tạo nên bước đột phá cho thị trường khách châu Âu là chính sách visa ngày càng cởi mở. Việc mở rộng danh sách miễn thị thực, kéo dài thời gian lưu trú và cải thiện thủ tục visa điện tử đã góp phần giúp Việt Nam gia tăng sức hút với dòng khách quốc tế dài ngày – phân khúc được xem là đặc biệt quan trọng đối với ngành du lịch.