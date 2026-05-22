Check-in cung đường trái cây khổng lồ tại TP.HCM mùa hè này 22/05/2026 14:10

(PLO)- Đến với Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22, du khách sẽ được trải nghiệm cung đường trái cây khổng lồ cùng hàng loạt hoạt động văn hóa, giải trí đặc sắc giữa không gian đậm chất miền Tây Nam Bộ.

Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22 với chủ đề “Thanh âm dòng phù sa - Dòng chảy nguồn cội - Tiếp nối văn hóa” sẽ diễn ra từ ngày 31-5 đến 30-8, mang đến không gian văn hóa - du lịch đậm sắc màu phương Nam trong mùa hè năm nay.

Sáng 22-5, ban tổ chức công bố chuỗi hoạt động của lễ hội - một trong những sự kiện văn hóa, du lịch thường niên tiêu biểu của TP.HCM.

Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22 mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm cả ngày và đêm. Ảnh: THU TRINH.

Lễ hội sẽ khai mạc vào sáng 31-5 với chương trình nghệ thuật “Thanh âm dòng phù sa”. Show diễn kết hợp âm nhạc dân gian cùng hơi thở đương đại, tái hiện câu chuyện miền Tây Nam Bộ qua nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc.

Điểm nhấn mới của mùa lễ hội năm nay là chuỗi hoạt động giải trí về đêm, ứng dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Du khách có thể check-in tại cung đường trái cây khổng lồ, khám phá các không gian trình diễn tương tác và thưởng thức sân khấu hóa “Sơn Tinh - Thủy Tinh” với nhiều màn đấu võ kịch tính.

Show sân khấu hóa Sơn Tinh Thủy Tinh, Cung đường trái cây thì thầm giữa đường đêm huyền ảo. Ảnh: THU TRINH

Lễ hội cũng quy tụ chợ trái cây đặc sản với hàng trăm loại nông sản tươi ngon đến từ nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có các sản phẩm được trồng trực tiếp tại Suối Tiên Farm. Song song đó là khu trưng bày tác phẩm nghệ thuật khổng lồ “Thanh âm dòng phù sa”, tái hiện vẻ đẹp văn hóa Việt Nam thông qua nghệ thuật tạo hình sáng tạo.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan, du khách còn có cơ hội hòa mình vào không gian đậm chất miền Tây Nam Bộ với ẩm thực dân gian và buffet trái cây nhiệt đới hấp dẫn.

Xuyên suốt mùa lễ hội sẽ diễn ra nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật cộng đồng và hoạt động kết nối quốc tế. Đây là định hướng nhằm mở rộng không gian giao lưu văn hóa thông qua du lịch trải nghiệm, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Cung đường trái cây khổng lồ là điểm nhấn công nghệ mới lạ tại lễ hội năm nay. Ảnh: THU TRINH.

Nhân dịp khai mạc lễ hội ngày 31-5, ban tổ chức sẽ tặng 2.000 vé cổng cho 2.000 du khách mặc áo dài hoặc áo bà ba đến sớm nhất. Ngày 1-6, trẻ em cao từ 1m đến 1,4m được miễn phí vé cổng khi đi cùng một người lớn. Từ ngày 1-6 đến 30-8, học sinh giỏi và xuất sắc có giấy khen năm học 2025-2026 sẽ được giảm 50% vé cổng xe lửa.

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, cho biết Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22 không chỉ là không gian vui chơi, giải trí mùa hè mà còn mở ra hành trình khám phá văn hóa phương Nam bằng những trải nghiệm giàu cảm xúc.

Theo bà Trinh, thông qua sự kết hợp giữa nông sản, nghệ thuật trình diễn, ẩm thực và công nghệ giải trí, lễ hội tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa - du lịch tiêu biểu của TP.HCM, nơi các giá trị truyền thống được làm mới bằng tinh thần sáng tạo để gần gũi hơn với thế hệ du khách hôm nay.