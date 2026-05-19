Gần 1.500 tỉ đồng mở rộng nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng lên 85 quầy check-in 19/05/2026 11:16

Sáng 19-5, Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế (nhà ga T2) sân bay Đà Nẵng. Tổng vốn đầu tư của dự án gần 1.500 tỉ đồng.

Khởi công năm 2015, nhà ga T2 hoàn thành thần tốc chỉ trong 18 tháng thi công, phục vụ thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Nhà ga T2 trở thành nhà ga duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn 5 sao Skytrax ba năm liên tiếp 2024, 2025 và 2026.

Theo số liệu vận hành thực tế năm 2019, nhà ga T2 đã đón hơn 7,1 triệu lượt khách, vượt 79% công suất thiết kế (4 triệu lượt). Năm 2024 và 2025, sản lượng hành khách liên tục duy trì ở mức cao, lần lượt đạt 6,18 triệu và 6,81 triệu khách.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: TẤN VIỆT

Dự án mở rộng được triển khai trên diện tích 3.600 m², nâng tổng diện tích đất sử dụng sau mở rộng lên khoảng 21.085 m². Khu vực làm thủ tục sẽ được mở rộng đáng kể với số lượng quầy check-in tăng từ 54 lên 85 quầy.

Năng lực phục vụ ra tàu bay được tối ưu hóa vượt bậc khi số lượng cửa khởi hành bằng cầu ống lồng tăng từ bốn lên bảy cửa. Hệ thống xử lý hành lý cũng được nâng công suất từ hai lên bốn đảo băng chuyền hành lý đi và từ bốn lên sáu băng chuyền hành lý đến.

Dự án mở rộng nhà ga T2 hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ nâng tổng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách/năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phối cảnh nhà ga T2 sau khi hoàn thành mở rộng. Ảnh: AHT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, chỉ riêng trong dịp lễ vừa qua, Đà Nẵng đón hơn 1,46 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 5.700 tỉ đồng. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao công suất buồng phòng đạt từ 95 - 100%.

Đây là những con số ấn tượng cho thấy sức hút mạnh mẽ của Đà Nẵng đối với phân khúc du lịch chất lượng cao; đồng thời đặt ra yêu cầu rất lớn đối với hệ thống hạ tầng, năng lực phục vụ, chất lượng trải nghiệm tổng thể của TP.

“Trong toàn bộ hành trình ấy, nhà ga T2 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là nơi đầu tiên du khách đặt chân đến Đà Nẵng và cũng là nơi cuối cùng họ lưu lại trước khi rời TP”, ông Nam nói.

Theo ông Nam, việc AHT chủ động thực hiện việc cải tạo tuyến đường Nguyễn Văn Linh - trục kết nối chiến lược từ sân bay đến biển Mỹ Khê cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó và phát triển lâu dài đối với Đà Nẵng.

“Sân bay Đà Nẵng giữ vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế gắn với du lịch, dịch vụ chất lượng cao, khu đô thị trung tâm của miền Trung. Sân bay Chu Lai được định hướng phát triển logistics, vận tải hàng hóa, công nghiệp hàng không quy mô lớn, tạo sự phát triển đồng bộ, bền vững cho toàn khu vực”, ông Nam nhấn mạnh.