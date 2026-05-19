Nhu cầu sử dụng vỉa hè tăng hơn 200%, TP.HCM muốn quản lý bằng phần mềm 19/05/2026 09:51

(PLO)- Nhu cầu về việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè của người dân để phục vụ kinh doanh, sản xuất ở TP.HCM tăng mạnh hơn 200%.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP về chủ trương thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP.HCM.

Số lượng đề nghị cấp phép sử dụng tạm vỉa hè tăng 200%

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, nhu cầu về việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè của người dân để phục vụ kinh doanh, sản xuất tăng mạnh.

Nhu cầu về việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè của người dân tăng cao. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Cụ thể, số lượng đề nghị cấp phép sử dụng của người dân tăng khoảng hơn 200% so với trước đây. Đặc biệt tăng mạnh tại vùng lõi phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ như khu vực phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng (khu vực TP Vũng Tàu trước đây).

Ngoài ra, với mục tiêu chuyển đổi dần phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang các dạng năng lượng sạch, năng lượng xanh dẫn đến nhu cầu về việc phát triển hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin cho các loại phương tiện mới đang được quan tâm, phát triển.

Trên cơ sở số liệu đề nghị của các đơn vị, doanh nghiệp, dự kiến đến hết năm 2026, TP.HCM sẽ có khoảng hơn 20.000 trạm sạc tủ đổi pin, trong đó hầu hết các vị trí trạm sạc tủ đổi pin sẽ được đặt trên vỉa hè, trụ chiếu sáng...

Theo Sở Xây dựng, thực tế đã có phát sinh một số khó khăn, bất cập trong việc giải quyết hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng của người dân.

Cụ thể, công tác đối soát về việc thu, nộp phí sử dụng thực hiện thủ công, có độ trễ; khó phát hiện ngay các trường hợp đã được cấp phép nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; khó phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp sử dụng không phép hoặc quá thời hạn, có thể làm thất thoát nguồn thu và ảnh hưởng tính nghiêm minh của pháp luật.

Ngoài ra, tâm lý ngại thủ tục dẫn đến gia tăng tình trạng sử dụng không phép, dẫn đến mất trật tự, mỹ quan đô thị, đồng thời gây thất thoát nguồn thu ngân sách...

Thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè

Từ thực trạng và những bất cập nêu trên, Sở Xây dựng kiến nghị thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP.

Theo đó, ứng dụng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đăng ký, sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè cũng như tạo thuận lợi trong việc phản ánh vi phạm đến cơ quan chức năng xử lý kịp thời tình trạng mất trật tự đô thị.

Phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè có hệ tính năng chính bao gồm:

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp phép trực tuyến, kết nối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng; quản lý, phê duyệt và lưu trữ hồ sơ điện tử; quản lý công tác cấp phép, chấp thuận trên nền bản đồ số của TP.HCM; quản lý công tác thu phí lệ phí; báo cáo, thống kê, hỗ trợ điều hành và các hệ tính năng khác; ứng dụng đủ điều kiện để tải trên cửa hàng ứng dụng: Play store (cho Android), Apple store (cho IOS).

Thời gian thực hiện thí điểm là 18 tháng kể từ thời điểm có chủ trương thí điểm. Sau giai đoạn thí điểm thực hiện đánh giá hiệu quả để làm cơ sở đề xuất phương án thực hiện cho giai đoạn tiếp theo. Tiến độ dự kiến thực hiện trong quý II năm 2026.