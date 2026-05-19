Bụi mù mịt trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn do thi công trạm dừng nghỉ 19/05/2026 08:38

(PLO)- Tại đoạn cao tốc sát khu vực thi công ở Quảng Ngãi, bụi phát tán dày đặc, có thời điểm phủ mù mịt.

Ngày 18-5, lãnh đạo Ban điều hành dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cho biết ban đã yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công trạm dừng nghỉ Đình Cương thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng hoạt động để xử lý tình trạng bụi mù mịt che khuất tầm nhìn trên tuyến.

Theo ghi nhận, trong quá trình thi công trạm dừng nghỉ tại khu vực km1068 - km1069 cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, lượng lớn bụi phát sinh, phát tán dày đặc ra mặt đường. Có thời điểm, bụi phủ trắng xóa như sương mù khiến các phương tiện lưu thông trên tuyến khó quan sát, đặc biệt khi di chuyển ở tốc độ cao.

Nhiều tài xế cho biết bụi dày đặc khiến tầm nhìn bị thu hẹp đáng kể, khó nhận diện phương tiện phía trước. Nguy cơ mất an toàn càng tăng tại các đoạn tuyến cong, vốn đã hạn chế tầm nhìn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hoạt động vận chuyển đất phục vụ san lấp mặt bằng trạm dừng nghỉ. Trong quá trình thi công, bùn đất rơi vãi ra mặt đường nhưng việc vệ sinh chậm trễ khiến đất khô lại, khi phương tiện lưu thông qua đã cuốn bụi phát tán mạnh.

Nhà thầu thi công giải thích xe tưới nước phục vụ xử lý bụi gặp sự cố hỏng hóc nên không thể vận hành, dẫn đến việc kiểm soát bụi không kịp thời.

Chủ đầu tư trạm dừng nghỉ là liên doanh Petrolimex đã yêu cầu nhà thầu dừng thi công, khẩn trương vệ sinh mặt đường, thu dọn bùn đất và chỉ được triển khai trở lại khi bảo đảm các điều kiện về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan chấn chỉnh, không để phương tiện, máy móc kéo theo bùn đất ra mặt đường gây bụi, làm giảm tầm nhìn và ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông. Đồng thời khuyến cáo các phương tiện lưu thông qua khu vực cần giảm tốc độ, chú ý quan sát trong thời gian khắc phục sự cố.