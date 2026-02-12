Chính thức khai thác cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn từ 11h ngày 12-2 12/02/2026 12:17

(PLO)- Tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn được đưa vào vận hành từ 11h ngày 12-2; giai đoạn đầu tuyến chưa tổ chức thu phí.

Ngày 12-2, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn bắt đầu vận hành từ 11h cùng ngày nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Theo Ban Quản lý dự án 2, trước khi đưa vào khai thác, đoạn tuyến chính từ Km1050+00 (kết nối với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tại Km127+720) đến Km1138+00 (tiếp giáp dự án Hoài Nhơn – Quy Nhơn) đã được Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu Nhà nước chấp thuận nghiệm thu. Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên tuyến.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc cấp 120, vận tốc thiết kế 120 km/h ở giai đoạn hoàn chỉnh. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư hiện nay, tuyến được khai thác với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Trên tuyến có một trạm, là trạm tạm phục vụ thu phí khép kín của cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.



Đại diện Ban Quản lý dự án 2 cho biết việc đưa tuyến vào vận hành được thực hiện sau khi các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nghiệm thu và phương án tổ chức giao thông. Trước mắt, tuyến chưa thu phí. Trên tuyến hiện có một trạm tại Km1050+600, là trạm tạm phục vụ thu phí khép kín của cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Về phương án khai thác, trên tuyến chính, tốc độ tối đa 90 km/h áp dụng đối với xe con, xe tải không quá 3,5 tấn và xe chở khách đến 29 chỗ; 80 km/h đối với xe khách giường nằm và các phương tiện khác. Tốc độ tối thiểu là 60 km/h.

Đoạn tuyến đưa vào khai thác có chiều dài khoảng 88 km.

Tại các nhánh nút giao, phương tiện lưu thông theo biển báo được lắp đặt trên tuyến, tốc độ tối đa 50 km/h.

Theo phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt, hướng Bắc – Nam, phương tiện lưu thông trên hai làn bên phải của tuyến chính, lần lượt qua các nút giao Km1051+594, tỉnh lộ 624B, Quốc lộ 24, Sa Huỳnh và Hoài Nhơn, sau đó kết nối vào cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện đi theo hướng Nam – Bắc qua các nút giao Hoài Nhơn (ra Quốc lộ 1A), Sa Huỳnh, Quốc lộ 24, tỉnh lộ 624B, Nghĩa Giang và tiếp tục nhập vào cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có 4 làn xe.

Trong quá trình khai thác, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại như hệ thống trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh, thu phí tự động và các tuyến đường gom dân sinh trên toàn dự án.

Ban Quản lý dự án 2 đã có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát giao thông, chính quyền hai địa phương Quảng Ngãi và Gia Lai cùng các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh trên tuyến.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn đi qua sông Vệ (Quảng Ngãi).

Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn là dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, có tổng chiều dài 88 km, đi qua Quảng Ngãi (60,3 km) và Gia Lai (27,7 km), tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỉ đồng. Dự án được khởi công ngày 1-1-2023, do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu thi công.

Đây được đánh giá là một trong những đoạn tuyến có điều kiện địa hình, hạ tầng kỹ thuật phức tạp trên trục cao tốc Bắc – Nam, với 77 cầu, 586 cống và 81 hầm chui dân sinh.

Đặc biệt, dự án có ba hầm xuyên núi tổng chiều dài hơn 4.500 m, trong đó hầm số 3 dài 3.200 m – khi hoàn thành sẽ là hầm đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc – Nam và dài thứ ba cả nước, sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả.