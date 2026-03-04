Thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam: Doanh thu vượt 4,4 tỉ đồng chỉ sau 24 giờ 04/03/2026 19:39

(PLO)- Hệ thống thu phí điện tử không dừng ghi nhận hơn 50.000 giao dịch trong ngày đầu triển khai.

Chiều 4-3, Cục Đường bộ cho biết từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 3-3, hệ thống thu phí điện tử không dừng trên 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam đã thực hiện hơn 50.000 giao dịch thành công. Doanh thu ghi nhận hơn 4,4 tỉ đồng.

Trong những ngày đầu vận hành, cơ quan này ghi nhận một số tình huống kỹ thuật phát sinh và đã chỉ đạo xử lý kịp thời.

Cụ thể, tại Km274+900, nút giao Mai Sơn, đơn vị tạm dừng vận hành barrier trên tuyến chính để bảo đảm an toàn cho phương tiện và nhân viên thu phí. Nhân sự được điều chuyển sang đối soát hậu kiểm các phương tiện đi qua vị trí này.

Ô tô lưu thông thuận tiện qua khu vực thu phí tự động. Ảnh: D.HỒNG

Tại các trạm thu phí, phần mềm và camera được điều chỉnh để nâng cao chất lượng nhận diện biển số. Một số trường hợp barrier mở chậm cũng đã được khắc phục. Khi xuất hiện ùn tắc, trạm thu phí thực hiện mở barrier ngay để giải tỏa phương tiện.

Đối với hệ thống thiết bị thu phí trên tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây, ngay khi phát hiện tồn tại, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long, Ban Quản lý dự án 7 cùng nhà thầu rà soát, khắc phục. Đến nay, các lỗi đã được xử lý, hệ thống vận hành ổn định. Một số lỗi nhỏ đang tiếp tục hiệu chỉnh nhưng không ảnh hưởng đến công tác thu phí.

Cục Đường bộ cũng cho biết đã thành lập Ban chỉ đạo thu phí sử dụng đường cao tốc do lãnh đạo Cục làm Trưởng ban. Đồng thời, các Tổ chỉ đạo tại từng khu quản lý đường bộ cũng được thành lập, có sự tham gia của Ban Quản lý dự án, nhà thầu và đơn vị vận hành thu phí. Các lực lượng này thường trực tại trạm để xử lý tình huống, không để xảy ra ùn tắc.

Cơ quan này đề nghị chủ phương tiện chủ động dán thẻ thu phí, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khi lưu thông trên cao tốc. Người điều khiển phương tiện cần tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại trạm thu phí và chấp hành quy định về tải trọng.