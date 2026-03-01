Sẽ thu phí 5 tuyến cao tốc đầu tư công từ 0 giờ ngày 2-3 01/03/2026 08:50

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu triển khai thu phí 5 tuyến cao tốc đầu tư công bắt đầu từ ngày 2-3-2026.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các đơn vị, tổ chức liên quan khẩn trương thực hiện bảo đảm việc tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại các dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Hệ thống trạm thu phí không dừng đã lắp đặt xong tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: PHƯƠNG NAM.

Theo đó, để bảo đảm việc tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 5 tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (Ninh Bình, Thanh Hóa); Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa); Nghi Sơn - Diễn Châu (Thanh Hóa, Nghệ An), Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây (Lâm Đồng), Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban Quản lý dự án khẩn trương nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng đưa vào sử dụng theo quy định.

Trường hợp có vướng mắc, giao Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời hướng dẫn các Ban Quản lý dự án thực hiện bảo đảm tiến độ.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là 1 trong 5 tuyến cao tốc đầu tư công dự kiến thu phí bắt đầu từ 0 giờ ngày 2-3

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý dự án, Cục Đường bộ Việt Nam tham mưu Bộ Xây dựng có Quyết định giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại các dự án thành phần nêu trên theo quy định, hoàn thành ngày 1-3-2026.

Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng về việc bàn giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong ngày 1-3-2026; sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên, triển khai thu phí bắt đầu từ ngày 2-3-2026.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ yêu cầu.

Trạm thu phí nút giao Quốc lộ 55 qua tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Bộ Xây dựng chốt mức thu phí tại 5 dự án thành phần thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam, dự kiến triển khai thu phí từ 1-3-2026. Theo đó, bốn đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết áp dụng mức 900 đồng/PCU (xe con)/km.

Riêng tuyến Phan Thiết - Dầu Giây áp dụng mức 1.300 đồng/PCU/km. Tuyến này được đầu tư hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp nên mức thu cao hơn.

Năm dự án cao tốc thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam được thu phí trong thời gian 7 năm. Cục Đường bộ được giao tổ chức thu phí. Hết thời hạn này, cơ quan quản lý sẽ tính toán phương án khai thác, quản lý hạ tầng phù hợp.

Được biết, theo dự kiến các tuyến cao tốc nói trên sẽ bắt đầu thu phí vào lúc 0 giờ ngày 2-3.