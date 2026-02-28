TP.HCM kiện toàn Ủy ban bầu cử, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân 15-3 28/02/2026 13:47

UBND TP.HCM vừa có quyết định kiện toàn Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử TP.HCM).

Theo đó, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, làm phó chủ tịch thường trực.

Ảnh: YẾN NHI

Các phó chủ tịch gồm: Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.

Các Ủy viên Ủy ban bầu cử TP.HCM có ông Phạm Thành Kiên, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; cùng các lãnh đạo Đoàn ĐBQH TP, các hội, sở, ngành TP…

Ngày 15-3, toàn thể nhân dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại TP.HCM, có 64 ứng viên đại biểu Quốc hội, bầu 38 đại biểu và 208 ứng viên đại biểu HĐND TP, bầu 125 đại biểu.