TP.HCM: Hạn chế tối đa sai sót, không bỏ sót cử tri trong kỳ bầu cử sắp tới 27/02/2026 14:26

(PLO)- Ủy ban bầu cử TP.HCM đề nghị Công an TP chỉ đạo công an cấp xã phối hợp với Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã thực hiện lập, rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách cử tri, chuẩn hóa thông tin cử tri nhằm đảm bảo không bỏ sót cử tri trên địa bàn quản lý.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa có công văn để nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về việc lập danh sách cử tri và in thẻ cử tri.

Theo đó, để đảm bảo hoàn thành việc in và phát thẻ cử tri trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 12-3, Ủy ban bầu cử TP đề nghị Công an TP, Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã khẩn trương báo cáo công tác rà soát việc lập danh sách cử tri và in thẻ cử tri.

Cử tri phường Tam Thắng, TP.HCM tham gia bầu cử sớm vào ngày 26-2. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Cụ thể, Ủy ban bầu cử TP đề nghị Công an TP chỉ đạo công an cấp xã trong việc phối hợp với Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã lập, rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách cử tri; chuẩn hóa thông tin cử tri nhằm đảm bảo không bỏ sót cử tri trên địa bàn quản lý. Việc tổ chức in thẻ cử tri và bàn giao thẻ cử tri để UBND cấp xã ký, đóng dấu, cấp phát thẻ cử tri.

Đồng thời, rà soát, báo cáo cụ thể về số liệu cử tri của 168 đơn vị hành chính cấp xã từ phần mềm Quản lý cử tri trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, tính đến ngày 25-2.

Công an TP cũng chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra công tác triển khai thực hiện lập, rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách cử tri, in thẻ cử tri tại một số địa phương.

Kịp thời nắm bắt những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình lập, rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh sách cử tri; in thẻ cử tri và đề xuất các phương án giải quyết.

Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã báo cáo công tác phối hợp với công an cấp xã trong quá trình lập, rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách cử tri; chuẩn hóa thông tin cử tri và thực hiện in thẻ cử tri.

Rà soát, báo cáo tổng số khu vực bỏ phiếu và số liệu cử tri của địa phương tính đến ngày 25-2 cũng như các điều kiện, cơ sở vật chất để đảm bảo công tác in thẻ cử tri.

Hiện nay, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử TP và Công an TP đã chuyển giấy màu in thẻ cử tri đến Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã.

Ủy ban bầu cử TP đề nghị Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã phải phối hợp chặt chẽ với Công an xã thống kê, rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu, thông tin cử tri trước khi in thẻ cử tri, nhằm hạn chế tối đa sai sót và đảm bảo không bỏ sót cử tri.