Cần Thơ công bố danh sách 84 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2026-2031 19/03/2026 10:32

(PLO)- Theo đánh giá, cử tri TP Cần Thơ đã đi bầu với tỉ lệ 99,88%; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải thực hiện việc bầu cử lại hay bầu thêm.

Ngày 19-3, Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố nghị quyết của Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP công bố danh sách 84 đại biểu HĐND TP khóa mới.

Tại đây, bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đã công bố nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách 84 người trúng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách 84 đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

Bà Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ. Bà Hồ Thu Ánh, Bí thư Đảng ủy xã Vị Thủy. Bà Hồ Thị Thanh Bạch, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ông Đào Xuân Bách, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Phạm Văn Bước, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TP.

Ông Nguyễn Văn Cam, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP. Bà Võ Kim Chuyền, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Ông Đỗ Thế Cường, Trưởng phòng công tố, kiểm sát điều tra xét xử sơ thẩm trật tự xã hội.

Bà Phạm Thị Thùy Dung Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ xã Thạnh Xuân. Ông Lê Phước Đại, Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND TP. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Bà Phan Thị Trúc Giang, Phó Trưởng Ban Pháp chế của HĐND thành phố. Ông Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP

Bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Bà Phan Thị Xinh Hưởng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Gia Hoà.

Ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sóc Trăng. Ông Vũ Tiến Khang, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Cần Thơ.

Ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Ngã Bảy. Ông Nguyễn Văn Khởi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Ông Phạm Hoàng Lâm, Phó Chánh án TAND TP.

Ông Trần Thanh Lâm, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND TP. Ông Trần Thanh Liêm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh. Bà Hồ Ngọc Khánh Linh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP. Ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ. Ông Huỳnh Mười Một, Chủ tịch HĐND xã Cờ Đỏ.

Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Ông Nguyễn Kỳ Nam, Trưởng Ban Đô thị của HĐND TP

Bà Huỳnh Thị Năm, Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ. Ông Huỳnh Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạnh Quới.

Bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Kiều. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Ông Tô Tuấn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Nhứt. Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Ngãi.

Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Ông Trần Hoàng Nhủ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Vĩnh Phước.

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hòa thượng Tăng Nô, Phó Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ - Trụ trì chùa Khleang, phường Sóc Trăng.

Ông Dương Văn Ngoảnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Dung. Ông Mai Thanh Phong, Trưởng Ban trị sự Phật giáo Hòa hảo xã Vĩnh Trinh.

Ông Nguyễn Hoài Phương, Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Bà Đào Thị Lang Phương, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND TP.

Bà Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bà Phạm Thị Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ. Ông Đặng Thanh Quang, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tài Văn.

Ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp. Ông Lý Rotha, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP. Ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Bà Nguyễn Ngọc Tám, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND TP.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính. Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Châu Việt Tha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Môn. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Ông Thiều Quang Thân, Phó Trưởng Ban Đô thị của HĐND TP. Ông Võ Minh Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Ngã Năm.

Bà Đinh Thị Minh Thư, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND TP. Bà Trần Thị Thiên Thư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Thành.

Bà Tôn Thị Thanh Thúy, Phó Chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP. Bà Nguyễn Thị Tiếm, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND TP.

Ông Huỳnh Văn Tiến, Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Ông Ngô Anh Tín, Thành ủy viên, Giám Đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ. Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.

Bà Nguyễn Thị Hương Trà, Phó Trưởng Ban Dân tộc của HĐND TP. Bà Võ Thị Mỹ Trang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP. Ông Nguyễn Minh Trí, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Châu Thành.

Bà Lê Thị Cẩm Tú, Bí thư Đảng uỷ phường Long Bình. Ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Ông Lâm Thanh Vĩnh, Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND TP.

Ông Trần Quốc Vũ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP. Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân, Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND TP.