Thủ tướng đôn đốc tiến độ phục vụ sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền mới 09/06/2026 05:06

(PLO)- Thủ tướng giao Bộ Tư pháp xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số và hoàn thành trước 15-6.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã công văn của Thủ tướng về việc đôn đốc tiến độ triển khai các nhiệm vụ phục vụ sơ kết một năm vận hành của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, bố trí đủ nguồn lực (kinh phí, nhân lực...) đồng bộ để triển khai các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền. Với các nội dung nhiệm vụ còn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, có kiến nghị giải pháp tháo gỡ cụ thể gửi Bộ Nội vụ trước 10-6-2026.

UBND các địa phương khẩn trương triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy (cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã) phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và quy định của Chính phủ.

Thủ tướng đã có công văn đôn đốc tiến độ triển khai các nhiệm vụ phục vụ sơ kết một năm vận hành của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: PHẠM HẢI

Về tổng hợp giải quyết các kiến nghị, của địa phương, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của các địa phương qua các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (đợt 1) và báo cáo của địa phương về sơ kết một năm hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ Nội vụ cũng được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ tổng hợp các kiến nghị qua các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (đợt 2) về chính quyền địa phương hai cấp. Nội dung này chuyển các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết, trả lời, hoàn thành trước 15-6.

Liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương rà soát toàn bộ 48 nhiệm vụ quá hạn liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 062.

Cùng đó, các đơn vị tập trung hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ đã quá hạn và bảo đảm các nhiệm vụ được giải quyết theo đúng tiến độ quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công an trước 10-6.

Bộ Công an sẽ tổng hợp kết quả thực hiện của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng trước 15-6 để xem xét, chỉ đạo.

Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì rà soát thủ tục hành chính triển khai tại cấp xã thuộc từng ngành, lĩnh vực. Từ đó, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số (theo hướng quy trình thủ tục đơn giản trước, chuyển đổi số sau), hoàn thành trước 15-6.