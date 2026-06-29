Lâm Đồng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt 29/06/2026 12:25

(PLO)- Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng công bố nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan Đảng, chính quyền và sở, ngành.

Ngày 29-6, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan Đảng và chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Hồ Văn Mười ((thứ 3 từ trái sang) trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, đến công tác tại Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh. Ông Huỳnh Ngọc Anh giữ chức Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết, được điều động đến Ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Cùng đợt này, ông Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Tài chính (thứ 2 từ phải qua) được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: VÕ TÙNG

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng điều động ông Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chủ tịch UBND tỉnh điều động ông Lê Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Sơn, được điều động đến UBND tỉnh, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Lê Ngọc Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm hai Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy là ông Đặng Thế Hiểu và ông Vương Tôn Kiên giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lâm Đồng.