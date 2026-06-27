Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Địa bàn không ma túy là tiêu chí đánh giá quản trị địa phương 27/06/2026 09:26

(PLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh xây dựng xã, phường không ma túy phải trở thành cam kết của chính quyền với nhân dân và là tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị địa phương.

Sáng 27-6, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Kiên quyết với tội phạm, nhân văn với con người

Buổi lễ được tổ chức trực tuyến đồng bộ trên phạm vi cả nước. Từ điểm cầu trung tâm tại Hà Nội, chương trình kết nối tới 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.

Nghi thức chào cờ được truyền trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết nối đồng thời tới tất cả các điểm cầu.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức tưởng niệm những cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng chức năng và người dân đã hi sinh trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/THU GIANG

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là kiên quyết với tội phạm, nhân văn với con người, huy động sức mạnh toàn xã hội để xây dựng môi trường sống không ma túy.

Thay mặt Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng biểu dương lực lượng công an nhân dân, bộ đội biên phòng cùng các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Phó Thủ tướng cho biết thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy giữ thế chủ động trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm. Nhiều đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia bị triệt phá. Công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất cấm sau cai và hợp tác quốc tế có chuyển biến.

Tuy nhiên, tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, có tổ chức, xuyên quốc gia và lợi dụng công nghệ số để hoạt động. Nguy cơ ma túy xâm nhập vào gia đình, cộng đồng ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của một bộ phận thế hệ trẻ. Chính phủ xác định công tác phòng, chống ma túy là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Hướng về cơ sở, xây dựng địa bàn không ma túy

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hướng về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, huy động sự tham gia của hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân. Xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy phải trở thành cam kết của chính quyền với nhân dân và là tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị địa phương.

Từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Phó Thủ tướng chính thức phát động phong trào "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy", kêu gọi các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ chung hành động để xây dựng môi trường sống an toàn.

Đại diện thế hệ trẻ, sinh viên Nguyễn Thái Diệu Thảo (Đại học Kinh tế Quốc dân) phát biểu hưởng ứng, nhận định thanh niên phải trở thành lực lượng tiên phong trong phòng ngừa, đấu tranh và đẩy lùi ma túy. Tuổi trẻ Việt Nam cam kết nói không với ma túy, chủ động phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, chung tay xây dựng môi trường học đường, cộng đồng và không gian mạng an toàn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành tham gia giải chạy phong trào "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy". Ảnh: VGP/THU GIANG

Sau lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các vận động viên tham gia giải chạy phong trào "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy".

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng, tối nay 27-6, chương trình nghệ thuật hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, gửi gắm thông điệp xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy.