Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở Ninh Bình được trao loạt cơ chế đặc thù để vận hành 25/06/2026 18:50

(PLO)- Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được tổ chức hoạt động theo mô hình bệnh viện có nhiều cơ sở hoạt động, mỗi cơ sở được cấp một giấy phép hoạt động độc lập.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 32/2026 về cơ chế, chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 25-6-2026 đến hết ngày 31-12-2028.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ một số khoản chi đặc thù

Nghị quyết nêu rõ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được tổ chức hoạt động theo mô hình bệnh viện có nhiều cơ sở hoạt động, mỗi cơ sở được cấp một giấy phép hoạt động độc lập. Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù.

Cụ thể, hai bệnh viện trên được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng với cấp chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngay từ khi thực hiện cấp giấy phép hoạt động lần đầu.

Ngoài ra, hai bệnh viện này được ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cả cơ sở Hà Nội và Ninh Bình.

Đồng thời, hai bệnh viện cũng được chuyển trực tiếp người bệnh giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình, được chuyển mẫu bệnh phẩm giữa hai cơ sở để thực hiện dịch vụ cận lâm sàng mà không phải ký hợp đồng giữa các cơ sở.

Đối với Bảng kê nhân lực trong hồ sơ đề nghị ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Chính phủ cho phép sử dụng bảng kê nhân lực chung của bệnh viện cho cả cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình.

Giám đốc Bệnh viện được phân công nhân lực làm việc giữa hai cơ sở và bảo đảm nguyên tắc tại một thời điểm mỗi y bác sĩ chỉ được hành nghề tại một cơ sở.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: THANH THANH

Về kinh phí, ngân sách nhà nước hỗ trợ một số khoản chi đặc thù như hỗ trợ kinh phí công tác đào tạo theo yêu cầu chuyên môn; hỗ trợ chi đặc thù với viên chức, người lao động. Cụ thể, hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng ngày tối đa 3,6 triệu đồng/xe 45 chỗ/ngày để đưa đón viên chức, người lao động giữa hai cơ sở (Hà Nội và Ninh Bình).

Đồng thời, hỗ trợ chi phí thuê nhà lưu trú tối đa 2,5 triệu đồng/người/tháng với viên chức, người lao động được giám đốc Bệnh viện phân công làm việc có thời hạn tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và có nhu cầu thuê nhà ở.

Khoản hỗ trợ trên không thực hiện với người tuyển dụng vào làm việc thường xuyên tại cơ sở Ninh Bình.

Hỗ trợ thu hút nhân lực tới 15,6 triệu đồng/người/tháng

Đáng chú ý, theo Nghị quyết, ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thu hút nhân lực với viên chức, người lao động được giám đốc bệnh viện phân công làm việc có thời hạn tại hai bệnh viện trên tại cơ sở Ninh Bình; viên chức, người lao động được tuyển dụng và các đối tượng khác theo yêu cầu hoạt động của cơ sở Ninh Bình.

Giám đốc bệnh viện quyết định mức hỗ trợ cụ thể đảm bảo thu hút nhân lực cho cơ sở Ninh Bình, mức hỗ trợ tối đa bằng mức thu nhập tăng thêm của Bệnh viện cơ sở Hà Nội. Tuy nhiên, mức này không quá 15,6 triệu đồng/người/tháng với y, bác sĩ; 12,2 triệu đồng/người/tháng với điều dưỡng, với các vị trí phục vụ khác thì mức này không quá 11,6 triệu đồng/người/tháng.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi đặc thù nêu trên từ khi cơ sở Ninh Bình của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đi vào hoạt động đến khi cơ sở Ninh Bình tự đảm bảo được chi phí thường xuyên và cân đối được các khoản chi đặc thù theo quy định.