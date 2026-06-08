Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ người bệnh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 08/06/2026 20:11

(PLO)- Sau phản ánh về một trường hợp người bệnh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu họp hội đồng chuyên môn thành lập đoàn kiểm tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiều 8-6, Sở Y tế TP.HCM đã thông tin chính thức liên quan đến phản ánh trên mạng xã hội về trường hợp một người bệnh tử vong sau quá trình khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Trước hết, ngành y tế TP.HCM gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình người bệnh trước mất mát to lớn này.

Theo Sở Y tế TP.HCM, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đơn vị đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khẩn trương báo cáo toàn bộ vụ việc, bao gồm quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, theo dõi, chỉ định cận lâm sàng, hội chẩn, phẫu thuật, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ người bệnh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh đó, Sở Y tế yêu cầu bệnh viện tổ chức họp Hội đồng chuyên môn theo đúng quy định và mời các chuyên gia thuộc các bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM tham gia nhằm đánh giá khách quan, toàn diện quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh, đồng thời xác định nguyên nhân tử vong.

Kết luận của Hội đồng chuyên môn phải được lập thành biên bản, làm rõ các nhận định chuyên môn, những vấn đề cần rút kinh nghiệm và trách nhiệm liên quan (nếu có), báo cáo về Sở Y tế trước ngày 10-6-2026.

Song song đó, ngày 8-6-2026, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra để rà soát, đánh giá toàn diện việc tuân thủ quy trình tiếp nhận, khám bệnh, chẩn đoán, xử trí, điều trị và chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Đoàn kiểm tra sẽ đối chiếu quá trình thực hiện với các quy định chuyên môn hiện hành nhằm làm rõ các nội dung phản ánh, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (nếu có) và xử lý theo đúng quy định.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định sẽ xem xét vụ việc một cách khách quan, thận trọng, đúng quy định pháp luật trên tinh thần minh bạch, cầu thị và đặt quyền lợi, sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu.

Sở Y tế TP.HCM cũng đề nghị Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tiếp tục quan tâm, chia sẻ, động viên gia đình người bệnh và phối hợp chặt chẽ với gia đình người bệnh trong quá trình giải quyết vụ việc; đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan cho các cơ quan chức năng nhằm phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định.