'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó 21/06/2026 16:11

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.

Ngày 21-6, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” lần thứ 37. Có khoảng 100 thân nhân, bệnh nhân đến từ nhiều khoa, phòng tham gia chương trình.

Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” lần thứ 37. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Tôi thấy rất vui và phấn chấn”

Ông Trần Văn Long (70 tuổi) cùng vợ là bà Trần Thị Hồ (69 tuổi) hào hứng trải nghiệm gian hàng chụp ảnh lưu niệm với áo dài. Ông Long cho biết vợ ông đang điều trị tại khoa Ngoại lồng ngực vì tình trạng khó thở và một số bệnh lý kèm theo.

Bà Hồ đã nhập viện điều trị khoảng 10 ngày. Hiện sức khỏe của bà đã ổn định hơn nhiều. Nếu diễn tiến thuận lợi thì khoảng thứ tư tuần sau bà có thể được xuất viện.

Vợ chồng ông Long bà Hồ thử áo dài để chụp hình lưu niệm. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo ông Long, chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” mang lại nhiều ý nghĩa đối với người bệnh và thân nhân trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

“Vợ chồng tôi lâu rồi không chụp hình với áo dài, hôm nay lại còn được cắt tóc, gội đầu và nghe ca nhạc. Chúng tôi cảm thấy rất vui và xúc động trước tình, sự quan tâm của Bệnh viện Chợ Rẫy khi tạo điều kiện để những người bệnh có được những giây phút vui tươi, thoải mái. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với bệnh nhân đang điều trị” - ông Long chia sẻ.

Bệnh nhân được cắt tóc miễn phí. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bà Trần Thị Hồ cũng cho biết chương trình mang lại niềm vui và giúp bà cảm thấy phấn chấn hơn trong những ngày nằm viện. Theo bà, những hoạt động chăm lo đời sống tinh thần như vậy có ý nghĩa rất lớn đối với người bệnh, góp phần giúp họ có thêm động lực để tiếp tục điều trị và sớm hồi phục sức khỏe.

“Chúng tôi thấy không khí ở đây rất nhiệt tình, vui vẻ. Những hoạt động như thế này giúp bệnh nhân có tinh thần sảng khoái hơn, lạc quan hơn trong quá trình điều trị. Khi tinh thần thoải mái thì người bệnh cũng cảm thấy vui vẻ và khỏe hơn” – bà Hồ bày tỏ.

Bà Trịnh Thị Năm thoải mái khi được gội đầu ngay tại bệnh viện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Còn bà Trịnh Thị Năm (77 tuổi, quê Tiền Giang) điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã hai tuần vì bỏng. Bà đang chờ phẫu thuật và dự kiến sẽ được mổ vào ngày hôm sau.

Khi được hỏi về tâm trạng trong những ngày điều trị tại bệnh viện, bà Năm cho biết bản thân vẫn có những lúc buồn và lo lắng. Tuy nhiên, bà luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan với mong muốn sớm khỏi bệnh.

Tham gia chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương”, bà Năm cảm nhận rất vui khi nghe nhạc, giao lưu và nhận quà. Đặc biệt, sau thời gian nằm viện, được các tình nguyện viên hỗ trợ gội đầu khiến bà cảm thấy rất dễ chịu.

Các tình nguyện viên gội đầu cho bệnh nhân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo bà Năm, những hoạt động chăm lo đời sống tinh thần dành cho người bệnh có ý nghĩa rất lớn, giúp bệnh nhân cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn trong những ngày điều trị. Bà cho rằng khi có thêm các chương trình giao lưu, giải trí, người bệnh sẽ bớt căng thẳng và có tinh thần phấn chấn hơn.

Gửi lời nhắn đến những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, bà Năm mong mọi người luôn giữ tinh thần lạc quan và sớm hồi phục sức khỏe. “Tôi chúc các bệnh nhân luôn vui vẻ, mạnh khỏe và mau khỏi bệnh” - bà Năm bày tỏ.

Liều thuốc tinh thần cho người bệnh

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” được Phòng Công tác xã hội phối hợp Câu lạc bộ Nhịp sống yêu thương triển khai từ năm 2017.

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, trao hình lưu niệm cho bệnh nhân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo ThS Hiển, mỗi chương trình đều hướng đến việc chăm lo đời sống tinh thần và thể chất cho người bệnh, thân nhân người bệnh thông qua nhiều hoạt động như biểu diễn văn nghệ, cắt tóc, gội đầu miễn phí, tổ chức bữa trưa thân mật. Cuối chương trình, ban tổ chức còn trao tặng quần áo, ba lô, túi xách cho các em nhỏ.

“Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn mang lại niềm vui cho người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Với nhiều người, một ngày cuối tuần có thể trôi qua rất nhanh, nhưng đối với người bệnh và thân nhân đang điều trị tại bệnh viện, đó lại là khoảng thời gian với nhiều lo toan, áp lực. Chính vì vậy, chúng tôi xây dựng chương trình như một món quà tinh thần dành cho họ” - ThS Hiển chia sẻ.

Tình nguyện viên gội đầu cho bệnh nhân ngay tại giường bệnh khoa Bộ môn Ngoại chấn thương chỉnh hình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông cho biết thêm, sau mỗi chương trình, ban tổ chức đều nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người bệnh. Nhiều cô bác chủ động đăng ký lên sân khấu biểu diễn để gửi lời cảm ơn đến chương trình, đội ngũ y bác sĩ, cũng như bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ và người thân đã đồng hành, chăm sóc mình trong thời gian điều trị.

“Những tình cảm đó tiếp thêm cho chúng tôi rất nhiều năng lượng để tiếp tục duy trì chương trình, làm sao để những món ăn tinh thần ý nghĩa tiếp tục đến với người bệnh vào mỗi dịp cuối tuần. Chúng tôi cũng kỳ vọng trong thời gian tới sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động sâu rộng hơn, góp phần cùng đội ngũ y bác sĩ chăm lo sức khỏe người bệnh theo đúng tinh thần chăm sóc toàn diện” - ThS Hiển nói.

Nhân viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị gian hàng quần áo 0 đồng cho bệnh nhân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Về định hướng sắp tới, ThS Hiển cho biết dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện, đặc biệt là Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy BS Phạm Thanh Việt, các đơn vị đang bàn bạc để triển khai thêm những chương trình mới dành cho người bệnh. Dự kiến từ tháng 8 tới, bệnh viện sẽ tổ chức thêm các hoạt động phục vụ người bệnh tại khu vực Trung tâm Ung bướu.

“Chúng tôi luôn ghi nhớ sự quan tâm của PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, đối với người bệnh ung thư. Người bệnh ung thư cần được quan tâm đặc biệt, không chỉ về điều trị mà còn về đời sống tinh thần. Vì vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực triển khai thêm nhiều hoạt động thiết thực hơn để người bệnh yên tâm trong quá trình khám, chữa bệnh” - ThS Hiển nhấn mạnh.