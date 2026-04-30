Bức tranh hướng dương gửi gắm tri ân, thắp sáng niềm tin nơi chàng trai chạy thận kiên cường 30/04/2026 07:52

(PLO)- Trở lại Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám, chàng trai 27 tuổi mang theo bức tranh hướng dương như lời tri ân, lan tỏa nghị lực sống và niềm tin vượt qua bệnh tật.

Ngày 30-4, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, một cuộc gặp gỡ đầy xúc động vừa diễn ra tại Phòng Công tác xã hội, khi bệnh viện đón tiếp bệnh nhân Nguyễn Thành Đồng (27 tuổi) quay trở lại tái khám và trao tặng bức tranh hướng dương do chính tay chàng trai thực hiện như một lời tri ân.

Theo thông tin từ bệnh viện, hành trình của Đồng là chuỗi ngày dài chiến đấu với bệnh suy thận từ khi mới hai tuổi. Đến năm 10 tuổi, Đồng bắt đầu điều trị chạy thận nhân tạo, gắn bó gần như trọn vẹn tuổi thơ và thanh xuân với bệnh viện và những cơn đau kéo dài.

Bệnh nhân Nguyễn Thành Đồng tặng bức tranh hướng dương cho phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha làm thuê, mẹ tần tảo chăm sóc ba anh em, khiến gánh nặng chi phí điều trị trở nên quá sức, đặc biệt trong đợt nhập viện hồi đầu tháng 3.

Trong thời điểm ngặt nghèo đó, Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Chợ Rẫy đã kịp thời kết nối, giúp hoàn cảnh của Đồng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ nhiều nhà hảo tâm. Sự chung tay này đã tạo điều kiện để em tiếp tục điều trị và có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Trở lại bệnh viện tái khám, Đồng mang theo bức tranh những đóa hướng dương vàng rực do mình tự vẽ – loài hoa luôn hướng về phía mặt trời – như biểu tượng cho tinh thần kiên cường và niềm hy vọng.

Bệnh nhân Nguyễn Thành Đồng viết thư tay cảm ơn y bác sĩ và Phòng Công tác xã hội. Ảnh: BVCC

Trong thư cảm ơn gửi đến đội ngũ y bác sĩ và Phòng Công tác xã hội, Đồng bày tỏ sự xúc động trước sự chăm sóc tận tình, chuyên môn vững vàng của các y bác sĩ cùng sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực, tiếp thêm động lực để em tiếp tục cố gắng.

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết món quà là bức tranh hướng dương và những chia sẻ chân thành của Đồng không chỉ là lời tri ân, mà còn là minh chứng cho niềm tin vào sự sống và sức mạnh của tình người.

Qua đó, tiếp thêm động lực cho đội ngũ nhân viên y tế và những người làm công tác xã hội trong hành trình đồng hành cùng người bệnh.

Bức tranh hướng dương và câu chuyện của Đồng cũng lan tỏa thông điệp rằng, trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, nếu không từ bỏ hy vọng và nhận được sự chung tay của cộng đồng, sự sống và những điều tốt đẹp vẫn có thể nảy mầm, tỏa sáng.