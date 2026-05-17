Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang lấy hũ kem nhựa trong hậu môn bệnh nhân 17/05/2026 10:56

(PLO)- Do tò mò nên bệnh nhân đã nhét hũ kem bằng nhựa cứng vào hậu môn. Không may dị vật tuột sâu vào trong và kẹt lại.

Ngày 17-5, tin từ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa can thiệp lấy ra dị vật là hũ kem bằng nhựa từ hậu môn của một bệnh nhân.

Trước đó, bệnh nhân tên D. nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hậu môn - trực tràng, kèm cảm giác mót rặn và đau bụng dưới. Bệnh nhân cho biết do tò mò nên đã nhét dị vật là hũ kem bằng nhựa cứng vào hậu môn. Không may dị vật tụt sâu vào trong, không thể tự lấy ra nên người nhà phải đưa đi cấp cứu.

Dị vật là hủ kem bằng nhựa cứng được lấy ra từ hậu môn của bệnh nhân. Ảnh: BV

Kết quả chụp X-quang bụng cho thấy dị vật có kích thước khá lớn, khó tự tống xuất. Sau khi được hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định can thiệp lấy dị vật qua đường hậu môn.

Nhờ được gây mê giúp giãn cơ vòng hậu môn tối đa, ê-kíp đã khéo léo lấy dị vật ra ngoài thành công. Hũ kem bằng nhựa có kích thước khoảng 3x4x5cm, còn nguyên nắp và có bề mặt trơn láng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đưa các vật thể lạ vào hậu môn - trực tràng dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là các vật lớn, sắc nhọn hoặc dễ vỡ. Khi xảy ra sự cố, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử trí an toàn.