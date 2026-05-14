Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Hanta 14/05/2026 17:52

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, theo thông tin từ các cơ quan chức năng, cho đến nay tại Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Hanta.

Chiều 14-5, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Phạm Thu Hằng thông tin về việc Việt Nam phòng chống virus Hanta.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đề nghị cho biết Việt Nam áp dụng các biện pháp giám sát hành khách nhập cảnh như thế nào để phòng virus Hanta xâm nhập, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, theo thông tin từ các cơ quan chức năng, cho đến nay tại Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Hanta.

Việt Nam đã chủ động tăng cường cập nhật thông tin dịch bệnh trên thế giới, thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch y tế biên giới, chủ động siết chặt giám sát dịch bệnh ngay tại cửa khẩu và tại các cơ sở y tế vệ sinh khử khuẩn và có các biện pháp phòng chống phù hợp, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ virus Hanta thâm nhập vào Việt Nam.

Các cơ quan chức năng Việt Nam đã ban hành những khuyến cáo đối với người dân trong nước để tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường, biện pháp phòng chống bệnh lây truyền.

Hiện nay, các cơ quan chức năng trong nước đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan liên quan để cập nhật diễn biến tình hình và đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp, đồng thời kịp thời thông tin cho người dân khi có những diễn biến mới.