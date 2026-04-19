Cảnh báo virus lở mồm long móng chủng mới có thể vào Việt Nam 19/04/2026 16:28

(PLO)- Bộ NN&MT cho biết dịch bệnh lở mồm long móng serotype SAT1 đã xuất hiện tại nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, làm gia tăng nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam; trong nước chưa có vaccine phòng chủng này.

Bộ NN&MT vừa báo cáo Thủ tướng về nguy cơ virus lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam, đồng thời đề xuất các biện pháp chủ động phòng ngừa.

Theo Bộ, lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc như trâu, bò, heo, dê, cừu, hươu, nai, có khả năng lây lan nhanh. Trên thế giới ghi nhận 7 type virus, trong đó SAT1 chủ yếu lưu hành tại châu Phi và chưa xuất hiện tại Việt Nam.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, chủng SAT1 đã lan sang nhiều nước Trung Đông và Tây Á. Đầu tháng 4-2026, Trung Quốc lần đầu ghi nhận hơn 200 ca bệnh tại Cam Túc và Tân Cương, làm gia tăng nguy cơ xâm nhập vào khu vực Đông Nam Á.

Virus lở mồm long móng serotype SAT1 có tốc độ lây lan nhanh và nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam gây thiệt hại đàn gia súc. Ảnh: Báo NN&MT

Bộ NN&MT cảnh báo nguy cơ virus vào Việt Nam, đặc biệt qua hoạt động vận chuyển, buôn bán gia súc trái phép qua biên giới. Hiện các loại vaccine trong nước chỉ phòng được các chủng O, A và Asia1, chưa có hiệu quả với SAT1.

Bộ này cho biết trong quần thể gia súc cảm nhiễm chưa có miễn dịch phù hợp, tỷ lệ mắc bệnh có thể rất cao lên đến 100%. Tỷ lệ chết thường thấp ở gia súc trưởng thành (khoảng 1-5%), nhưng có thể cao ở con non như bê, nghé, cừu non, lợn con, từ 20% hoặc cao hơn, chủ yếu do viêm cơ tim, suy tim cấp.

Do vậy, nếu chủng virus này xâm nhập vào nước ta sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của ngành chăn nuôi trâu bò, gây thiệt hại lớn về kinh tế nếu không chủ động ngăn chặn và ứng phó kịp thời.

Trước tình hình này, Bộ đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh; kiểm soát chặt vận chuyển, buôn bán động vật; ngăn chặn nhập lậu qua biên giới; đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng biện pháp an toàn sinh học.

Các lực lượng công an, biên phòng, quản lý thị trường được đề nghị phối hợp kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển động vật, xử lý nghiêm các vi phạm.

Bộ cũng xây dựng kịch bản ứng phó, chuẩn bị vật tư, kinh phí và nghiên cứu phương án nhập khẩu, sản xuất vaccine phòng chủng SAT1 trong trường hợp khẩn cấp.

Cơ quan này cho rằng việc chủ động phòng ngừa, giám sát và kiểm soát từ sớm là yếu tố then chốt nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi, tránh thiệt hại kinh tế nếu dịch bệnh xâm nhập.