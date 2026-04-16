Đưa 'quốc bảo' của Lai Châu vươn ra thế giới 16/04/2026 19:25

(PLO)- Trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh là một trong những khâu đột phá của ngành nông nghiệp.

Dự kiến ngày 23, 24-4, Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” sẽ diễn ra tại Lai Châu. Hội nghị do Báo Nông nghiệp và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức.

Thông tin tại họp báo chiều 16-4, ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, cho biết những năm gần đây, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững và thân thiện môi trường đang trở thành xu thế tất yếu, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp.

Ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường thông tin tại buổi họp báo.

Với Lai Châu, đây là địa phương có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu. Tuy nhiên, quá trình phát triển của tỉnh vẫn còn gặp không ít khó khăn. Đơn cử như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chuỗi liên kết chưa bền vững, năng lực chế biến còn hạn chế và thị trường tiêu thụ chưa ổn định.

“Việc tổ chức hội nghị Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh có ý nghĩa hết sức thiết thực, nhằm xác định định hướng phát triển lâu dài, đề xuất các giải pháp thúc đẩy liên kết, thu hút đầu tư và nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương”, ông Đảm chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu, cũng cho hay địa phương xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh là một trong những khâu đột phá của ngành nông nghiệp trong giai đoạn tới.

Nhờ hệ thống tiểu khí hậu đa dạng, tỉnh có nhiều sản phẩm chủ lực như chè, mắc ca, quế, lúa đặc sản, cá nước lạnh… Dù quy mô sản xuất chưa lớn, nhưng các sản phẩm đều có giá trị riêng biệt, gắn với lợi thế bản địa. Trong số các sản phẩm đặc thù, tỉnh xác định sâm là “quốc bảo” cần được bảo tồn, phát triển bài bản.

Ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu chia sẻ tại họp báo.

Ông Đồng cũng cho hay, tại hội nghị lần này, ban tổ chức sẽ mời các tổ chức quốc tế như Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), Liên Hợp Quốc… cùng tham dự, nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh sâm Việt Nam nói chung, sâm Lai Châu nói riêng.

Thông qua sự kiện, địa phương mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, cũng như tiếp tục bắt tay với đối tác từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Đây cũng là nền tảng để thúc đẩy phát triển vùng dược liệu, từng bước đưa sâm trở thành ngành hàng có giá trị cao và nâng tầm 'quốc bảo' Việt Nam trên thị trường quốc tế

Theo ban tổ chức, hội nghị dự kiến có khoảng 250-300 đại biểu tham dự trực tiếp và 300-400 đại biểu tham gia trực tuyến. Tại hội nghị sẽ diễn ra hoạt động ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các cơ quan quản lý, Cục, Vụ, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp, hợp tác xã và các đối tác liên quan nhằm thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu, chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, dược liệu theo hướng kinh tế xanh.