Đề xuất xây dựng mô hình 'Làng outlet cao cấp' ở 3 miền 13/04/2026 17:56

(PLO)- Theo dự thảo Đề án “Phát triển các mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế”, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành ít nhất 5 trung tâm outlet gắn với du lịch tại các địa bàn trọng điểm.

Ngày 13-4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết cơ quan này vừa tổ chức hội thảo tham vấn đề án “Phát triển các mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Doanh thu từ outlet và cửa hàng miễn thuế có thể đạt 579.000 tỉ đồng

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc phát triển mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế không chỉ là mở rộng kênh phân phối, mà còn là bước chuyển dịch quan trọng sang hệ sinh thái bán lẻ hiện đại, tạo lan tỏa sang logistics, du lịch và dịch vụ.

Outlet là hình thức cửa hàng chuyên bán sản phẩm chính hãng nhưng với giá giảm sâu so với giá niêm yết ban đầu, sản phẩm thường là hàng tồn kho, hàng trưng bày, thiếu size…

Thực tế cho thấy, dù ngành bán lẻ Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng 8–10% trong giai đoạn 2015–2025, thị trường vẫn thiếu những mô hình hiện đại mang tính dẫn dắt.

Đặc biệt, mô hình outlet gần như chưa hình thành đúng nghĩa, chủ yếu vẫn là các cửa hàng nhỏ lẻ, phân mảnh. Trong khi đó, áp lực từ nhu cầu tiêu dùng mới ngày càng rõ nét.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát biểu tại Hội nghị.

“Dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ có hơn 50 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu, nhóm khách hàng vừa đề cao thương hiệu, vừa nhạy cảm về giá. Đây chính là tệp khách hàng vàng cho các mô hình outlet” - đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhận định.

Các cửa hàng outlet ở Việt Nam chưa mang tính hệ thống. Ảnh: Internet

Theo dự thảo đề án, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành ít nhất 5 trung tâm outlet gắn với du lịch tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang (Phú Quốc). Xa hơn, đến năm 2045 sẽ phát triển các “làng outlet cao cấp” tại ba miền.

Theo định hướng của đề án, mô hình outlet tại Việt Nam sẽ được phát triển theo hai hướng chủ đạo. Thứ nhất là mô hình “làng outlet cao cấp” với quy mô lớn, được quy hoạch như một tổ hợp tích hợp giữa mua sắm, giải trí và trải nghiệm văn hóa, hướng tới phân khúc khách hàng trung và cao cấp, đồng thời trở thành điểm đến du lịch.

Thứ hai là mô hình trung tâm outlet đô thị hoặc ngoại vi, có quy mô linh hoạt hơn, tập trung vào các thương hiệu phổ thông và trung cấp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đại chúng và phù hợp với điều kiện quỹ đất, hạ tầng tại từng địa phương.

Với cửa hàng miễn thuế, mục tiêu là phủ kín 100% sân bay quốc tế và cửa khẩu lớn, đồng thời mở rộng vào nội đô tại các trung tâm du lịch. Đáng chú ý, định hướng mới cho phép kết hợp phục vụ cả khách nội địa và khách được hưởng ưu đãi miễn thuế, mở rộng không gian tiêu dùng.

Một điểm nhấn khác là mục tiêu nâng tỉ lệ hàng Việt trong outlet và cửa hàng miễn thuế lên 30–40%. Đồng thời phát triển các nhóm quà tặng quốc gia đạt chuẩn quốc tế, vừa quảng bá thương hiệu Việt, vừa gia tăng giá trị xuất khẩu tại chỗ.

Mô hình chuỗi cửa hàng outlet rất được ưa chuộng tại Singapore. Ảnh: Internet

Theo tính toán của đề án, nếu được triển khai hiệu quả, các mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế có thể tạo ra khoảng 579.000 tỉ đồng doanh thu trực tiếp, tương đương mức tăng trưởng 10% của thị trường bán lẻ.

Tuy nhiên, dù tiềm năng lớn, rào cản đáng kể hiện nay vẫn nằm ở cơ chế, chính sách chưa hoàn thiện. Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng, đây chính là điểm nghẽn lớn nhất khiến dòng vốn đầu tư chưa thể bứt phá.

Cần cú hích chính sách để bứt tốc

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), cho biết Việt Nam là trung tâm sản xuất lớn nhưng lại thiếu vắng các outlet đúng nghĩa. Theo bà, yếu tố then chốt là khả năng thu hút thương hiệu quốc tế, trong khi nhà đầu tư vẫn dè dặt do thiếu khung pháp lý rõ ràng và chính sách đủ sức cạnh tranh.

Doanh nghiệp đề xuất loạt giải pháp mang tính mở khóa thị trường như cơ chế giao đất sạch cho nhà đầu tư chiến lược với ưu đãi tương tự khu công nghiệp; xây dựng chính sách khuyến mại riêng cho outlet với mức giảm giá sâu phù hợp đặc thù hàng tồn, hàng qua mùa; triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử ngay tại điểm bán nhằm nâng cao trải nghiệm du khách.

Toàn cảnh Hội thảo "Phát triển các mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đối với mô hình cửa hàng miễn thuế, các doanh nghiệp kiến nghị mở rộng không gian hoạt động ra ngoài sân bay, cho phép triển khai trong các khu thương mại tự do, đồng thời phát triển bán hàng trực tuyến và tích hợp các phương thức thanh toán quốc tế.

Ở góc độ địa phương, TP.HCM thể hiện rõ mục tiêu trở thành đầu tàu triển khai mô hình mới. Thành phố định hướng phát triển “làng outlet” quy mô lớn, tổ hợp mua sắm, dịch vụ và giải trí tích hợp, hướng tới trở thành điểm đến du lịch – tiêu dùng hấp dẫn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.HCM đề xuất thí điểm mô hình mua sắm miễn thuế trong nội đô theo cơ chế mua tại chỗ, nhận hàng tại sân bay. Đồng thời áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án.

Một cửa hàng miễn thuế tại Iceland. Ảnh: Internet

Thành phố cũng đang chủ động chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng triển khai ngay khi đề án được phê duyệt.

Bên cạnh các ưu đãi về thuế và đất đai, nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một khung pháp lý minh bạch, ổn định và khả thi, yếu tố nền tảng để thu hút nhà đầu tư và bảo đảm tính bền vững của mô hình.