Chủ tịch TP Cần Thơ nhận kỷ niệm chương vì sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam 29/05/2026 13:54

Ngày 29-5, UBND TP Cần Thơ làm việc với Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), báo cáo tình hình kinh tế xã hội, định hướng phát triển TP, trao đổi voe62 cơ hội hợp tác cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng đã trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam" cho ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Nhân dịp này, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam” cho ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác đóng góp cho sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam và VCCI.

Ông Trương Cảnh Tuyên bày tỏ niềm vinh dự khi được VCCI trao tặng kỷ niệm chương dịp này, đồng thời cho biết sẽ phát huy vai trò hơn nữa để thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và hơn 25.000 doanh nghiệp của địa phương nói riêng. Trong đó, tại TP, theo đánh giá, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ còn chiếm tỉ lệ cao.

Địa phương sẽ vận dụng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp của TP từng bước lớn dần lên, đóng góp vào phát triển kinh tế của TP trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Tài chính đã báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của TP và đề xuất một số nội dung hợp tác, hỗ trợ với VCCI.

Theo đó, để góp phần giúp TP ngày càng phát triển và đẩy mạnh cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của địa phương, Cần Thơ đề nghị VCCI hỗ trợ TP trong công tác xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế có vai trò đầu chuỗi, dẫn dắt phát triển hệ sinh thái sản xuất – kinh doanh trên địa bàn TP.

Cùng với đó, TP cũng đề nghị VCCI hỗ trợ kết nối, xúc tiến thu hút các doanh nghiệp công nghệ lớn, các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử, công nghệ số, tự động hóa, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương.

Đồng thời, hỗ trợ quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư kinh doanh của TP thông qua mạng lưới đối tác, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế do VCCI kết nối; Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực quản trị doanh…

Cũng theo Sở Tài chính, kết quả PCI 2025 TP Cần Thơ thuộc nhóm 10 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế ở mức trung bình, trong đó có hai chỉ số tiếp cận nguồn lực và chính quyền kiến tạo có điểm thấp hơn trung vị cả nước và cách khá nhiều so với địa phương có điểm cao nhất. Với góc nhìn của VCCI, TP mong nhận được khuyến nghị từ VCCI giúp TP tập trung cải thiện điểm nghẽn, nâng cao hai chỉ số này trong thời gian tới.