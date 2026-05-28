Bộ Công Thương lưu ý đối với xe quá cũ khi sử dụng xăng E10 28/05/2026 10:52

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết việc triển khai xăng E10 không nhằm áp đặt hay hạn chế quyền lựa chọn của người dân mà xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng...

Từ 1-6, cả nước sẽ chính thức chuyển đổi sang xăng sinh học E5 RON92 và E10 RON95.

Chia sẻ về xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết: “Việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học không phải là quyết định mang tính áp đặt hay hạn chế quyền lựa chọn của người dân, mà xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính”.

Lộ trình chuyển đổi được xây dựng theo hướng từng bước, không đột ngột

Ông Tân cho biết trong giai đoạn trước đây, chúng ta đã áp dụng song song cả xăng khoáng và xăng sinh học để người dân có thời gian làm quen, thị trường có điều kiện thích nghi, doanh nghiệp từng bước hoàn thiện hạ tầng phân phối, kỹ thuật và nguồn cung.

Tuy nhiên, thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy nếu duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài sẽ phát sinh bất cập như tăng chi phí logistics, tồn chứa, phân phối; gây khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ; đồng thời làm giảm hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Cũng theo Thứ trưởng, xăng sinh học E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay. Việc sử dụng xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải ra môi trường mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sinh học trong nước, tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia.

Ông Tân khẳng định: “Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng lộ trình chuyển đổi được xây dựng theo hướng từng bước, có đánh giá tác động kỹ lưỡng, không thực hiện đột ngột.

Trong quá trình triển khai, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp để bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng nhiên liệu, quyền lợi người tiêu dùng. Bộ cũng sẽ tiếp tục cung cấp thêm các thông tin minh bạch để người dân yên tâm sử dụng”.

Lưu ý với một số xe quá cũ, ít sử dụng

Chia sẻ về lợi ích khi sử dụng xăng E10, Thứ trưởng Tân nêu rõ: Việc phát triển và sử dụng xăng sinh học là xu hướng chung của nhiều quốc gia trên thế giới nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, bảo vệ môi trường và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh. Đối với Việt Nam, việc sử dụng xăng E5, E10 mang lại nhiều lợi ích quan trọng.

Trước hết là lợi ích về môi trường. Xăng sinh học có hàm lượng etanol được phối trộn từ nguyên liệu sinh học, giúp giảm phát thải khí CO₂, CO và một số chất gây ô nhiễm trong quá trình đốt cháy, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.

Thứ hai về an ninh năng lượng, việc tăng tỉ lệ sử dụng nhiên liệu sinh học sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia.

Thứ ba là lợi ích về kinh tế - xã hội. Phát triển nhiên liệu sinh học sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến etanol, tạo thêm việc làm và đầu ra cho một số sản phẩm nông nghiệp trong nước, phục hồi các nhà máy sản xuất etanol đã đầu tư, phát huy mục đích và hiệu quả kinh tế của dự án cũng như tiếp tục phát triển các nhà máy mới.

Từ 1-6, cả nước sẽ chính thức chuyển đổi sang xăng sinh học E5 RON92 và E10 RON95. Ảnh: AH

Đối với một số thông tin lo ngại về tính tương thích của động cơ xe khi sử dụng xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh bộ đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, trường đại học, chuyên gia về động cơ, nhiên liệu, hiệp hội sản xuất ô tô, xe máy và doanh nghiệp liên quan để đánh giá mức độ tương thích của phương tiện đối với xăng E10.

Qua rà soát, đánh giá và tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, phần lớn ô tô, xe máy đang lưu hành hiện nay tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10 theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Thực tế, E10 hiện đang được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil, Thái Lan hay Philippines.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã có quá trình thử nghiệm và triển khai thực tế xăng E10 tại hệ thống phân phối của một số doanh nghiệp lớn trước khi triển khai trên diện rộng. Đến nay, chưa ghi nhận phản ánh có cơ sở khoa học hoặc kết luận kỹ thuật chính thức nào cho thấy xăng E5, E10 gây ảnh hưởng phổ biến đến động cơ phương tiện.

Tuy nhiên, đối với một số phương tiện quá cũ, ít sử dụng hoặc hệ thống nhiên liệu chưa được bảo dưỡng phù hợp, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân cần kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, sử dụng nhiên liệu đúng khuyến cáo của nhà sản xuất để bảo đảm hiệu quả vận hành.

Ông Tân khẳng định: “Trong lộ trình Thông tư 50 có quy định cũng đã thể hiện rất rõ: Thứ nhất là chuyển sang dùng xăng E10, và tiếp tục duy trì phân phối xăng E5RON92. Mục tiêu chính là để phục vụ cho những dòng phương tiện cũ và chưa tương thích với dòng xăng E10.

Chúng tôi cũng đã ước tính lộ trình của xăng E5 tiếp tục trong 5 năm nữa, nghĩa là từ nay đến năm 2030. Như vậy sẽ đảm bảo tương thích với tất cả các dòng xe đang lưu hành hiện nay. Quan điểm của Bộ là phát triển nhiên liệu sinh học phải đi cùng yêu cầu bảo đảm an toàn kỹ thuật, chất lượng nhiên liệu và quyền lợi người tiêu dùng”.