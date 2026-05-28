Nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế được điều động về đơn vị trực thuộc 28/05/2026 10:15

(PLO)- Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo và thôi giữ chức vụ, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế Nguyễn Đình Đức vừa được điều động về công tác tại một đơn vị trực thuộc.

Ngày 28-5, theo tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, cơ quan này vừa ban hành quyết định điều động ông Nguyễn Đình Đức - nguyên giám đốc sở sau khi bị cho thôi giữ chức vụ.

Ông Nguyễn Đình Đức.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Đức được điều động đến nhận công tác tại Phòng Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn thuộc Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế. Thời gian điều động kể từ ngày 27-5-2026.

Trước đó, sau khi có kết luận của UBKT Thành ủy, Thành ủy Huế đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đức.

Sau đó, Chủ tịch UBND TP Huế đã ban hành quyết định cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế đối với ông Đức.

Theo kết luận, trong thời gian giữ vai trò Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2023, ông Đức đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Cụ thể, ông Đức không kịp thời ký phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Văn phòng Điều phối; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV Truyền thông Cát Tường Quân trong xây dựng các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới.

Quá trình thực hiện đã để doanh nghiệp làm giả hồ sơ, giấy tờ để nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của ông Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân ông này và tổ chức đảng nơi ông sinh hoạt, công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đức.