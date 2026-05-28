Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng chính quyền địa phương phục vụ Nhân dân 28/05/2026 09:02

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu HĐND các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân và phục vụ Nhân dân.

Sáng nay, 28-5, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cùng Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI vừa thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 mà còn là dịp nhìn nhận đầy đủ hơn vị trí, vai trò của cơ quan dân cử địa phương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QH

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ 2021-2026 là giai đoạn đặc biệt khi đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có như đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, cùng những biến động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới.

Cùng đó, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều quyết sách lớn về đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số quốc gia, cải cách tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng sự phối hợp của Chính phủ, MTTQ Việt Nam và các cấp ủy địa phương, HĐND các cấp đã vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Dù vậy, Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai mô hình chính quyền hai cấp.

Theo đó, địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn trong khi năng lực cán bộ ở một số nơi còn hạn chế, có lúc còn lúng túng trong xử lý công việc. Cùng với đó, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin tại nhiều địa phương chưa đồng bộ.

“Đây là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, tập trung tháo gỡ trong thời gian tới” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các địa phương tập trung trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp và cách làm mới cho nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời đánh giá sâu hơn mối quan hệ công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với HĐND cấp tỉnh, giữa Thường trực HĐND với cấp ủy, UBND và Ủy ban MTTQ cùng cấp.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về vai trò của HĐND trong xây dựng cơ chế đột phá để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền hai cấp cũng như việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của HĐND.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các địa phương nghiên cứu kỹ kinh nghiệm chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý, điều hành của TP Hà Nội để có thể vận dụng phù hợp tại địa phương mình.