Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc Đại hội đồng IPU-152 tại Istanbul 16/04/2026 06:22

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ khai mạc IPU-152 với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 15-4 theo giờ địa phương, tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152). Đại hội đồng lần này có chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.

Phiên khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus, Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, cùng hơn 60 Chủ tịch, 40 Phó Chủ tịch và hơn 1.000 nghị sĩ của 114 nghị viện thành viên IPU.

Trong thông điệp gửi tới Đại hội đồng IPU-152, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh vai trò trung tâm của các nghị viện. Ông cho rằng các nghị viện giúp chuyển hóa cam kết đa phương thành hành động cụ thể ở cấp quốc gia, củng cố hiệu quả hệ thống đa phương.

Ông đề cao hợp tác quốc tế, đối thoại, quản trị bao trùm để ứng phó thách thức toàn cầu. Ông cũng đề nghị tăng cường quan hệ đối tác giữa Liên hợp quốc và các nghị viện nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình và niềm tin của người dân.

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus khẳng định Đại hội đồng IPU-152 là sự kiện có tầm quan trọng lịch sử. Chủ đề của kỳ đại hội hết sức thời sự, gắn trực tiếp với những diễn biến quan trọng trong khu vực và toàn cầu.

Ông nhấn mạnh cộng đồng quốc tế có trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình, công lý vì thế hệ tương lai. Điều này cần thực hiện qua hành động hướng tới người dân thay vì chỉ qua các phát biểu hay sáng kiến. Ông kêu gọi xây dựng cấu trúc quan hệ quốc tế mới công bằng, hiệu quả hơn trong các lĩnh vực chính trị, an ninh và kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch IPU Tulia Ackson bày tỏ quan ngại về tình trạng bất bình đẳng gia tăng và khủng hoảng khí hậu. Bà khẳng định vai trò của nghị viện trong việc xây dựng đồng thuận và định hình giải pháp toàn cầu.

Bà kêu gọi các nghị viện thúc đẩy tính bao trùm, kiên trì đối thoại và hành động với tầm nhìn dài hạn. Qua đó, chủ nghĩa đa phương sẽ được củng cố với Liên hợp quốc giữ vai trò trung tâm.

Tổng Thư ký IPU Martin Chungong đề cao vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy hòa bình và phát triển. Ông cho biết năm 2025, IPU đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác liên nghị viện toàn cầu, kể cả các khu vực xung đột. Trong năm 2026, các sự kiện lớn sẽ được tổ chức như Diễn đàn Nữ nghị sĩ toàn cầu (tháng 6-2026 tại Serbia) và Đại hội đồng IPU-153 (tháng 10-2026 tại Tanzania).

Về kết quả của IPU-152, ông Martin Chungong kêu gọi khóa họp thảo luận và thông qua hai nghị quyết quan trọng. Đó là nghị quyết về vai trò nghị viện trong quản lý hậu xung đột và nghị quyết về xây dựng nền kinh tế toàn cầu công bằng, chống chủ nghĩa bảo hộ.

Đại hội đồng IPU-152 diễn ra từ ngày 15 đến 19-4-2026. Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung.