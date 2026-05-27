Đề xuất các cơ chế vượt trội về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt 27/05/2026 20:22

(PLO)- Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy - Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế vượt trội về lĩnh vực trên vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông- Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo sau cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ 14 vừa qua.

Đưa các cơ chế vượt trội về khoa học công nghệ vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

Theo đó, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo TP.HCM đánh giá các cơ quan, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ do Trung ương và TP giao. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đôi lúc còn lúng túng, thiếu chặt chẽ.

Vì vậy, ông đề nghị bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương, nghiêm túc, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, bám sát tiến độ, thời gian, bảo đảm hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

TP nghiên cứu tham mưu, xây dựng chính sách chi hỗ trợ cho nhân lực thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị TP. Ảnh: THUẬN VĂN

Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách vượt trội về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đã được ban hành liên quan đến quỹ đầu tư mạo hiểm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và tài sản trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp,… Sớm trình HĐND TP xem xét, ban hành các chính sách còn lại để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nghiên cứu tham mưu, xây dựng chính sách chi hỗ trợ cho nhân lực thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị TP.

Về cơ sở dữ liệu, ông yêu cầu rà soát đảm bảo dữ liệu hình thành phải “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và khai thác được ngay, không chờ đến khi đủ 100% dữ liệu thì mới đưa vào khai thác.

Riêng đối với 3 cơ sở dữ liệu chưa báo cáo tiến độ triển khai (CSDL quốc gia về y tế; CSDL ngành nông nghiệp; CSDL về bản án và các quyết định của Tòa án), thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo triển khai, thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM để tổ chức thực hiện.

Tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án khoa học công nghệ

Phó Bí thư Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Đặng Minh Thông yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án như: 44 dự án tại Khu công nghệ cao, Khu đô thị khoa học, công nghệ Bắc TP, Khu công nghệ thông tin tập trung tại phường Bình Dương, Trung tâm Dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo (AI Data Center),… để sớm cấp phép và đưa các dự án vào triển khai thực hiện.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương sớm tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thành phê duyệt Đề án mở rộng Khu Công nghệ cao.

Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư, mua sắm, lắp đặt, sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin đầu cuối và hạ tầng mạng đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đồng bộ; không đầu tư trùng lắp, lãng phí.