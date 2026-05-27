Góp ý Luật Đô thị đặc biệt: Hiến kế để TP.HCM không 'phải xin ý kiến từng giao dịch' 27/05/2026 11:53

(PLO)- Góp ý cho Luật Đô thị đặc biệt, các doanh nghiệp tại TP.HCM cho rằng nếu vẫn phải xin ý kiến từng giao dịch, từng khoản đầu tư, từng phương án tăng vốn... sẽ khó đáp ứng yêu cầu của siêu đô thị và cạnh tranh quốc tế.

Sáng 27-5, UBND TP.HCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước hoạt động tại TP.HCM về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Hội thảo do ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chủ trì.

Lãnh đạo UBND TP.HCM chủ trì buổi hội thảo. Ảnh: LÊ THOA

Cần bổ sung nhóm nội dung về đầu tư, vốn, các cơ chế thử nghiệm

Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex, chia sẻ về những đề xuất, hiến kế cho lãnh đạo TP trong quá trình xây dựng đạo luật.

Theo đại diện Tập đoàn Becamex, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM là đặc biệt quan trọng ở thời điểm hiện tại, nhất là khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới với nhiều định hướng và mục tiêu lớn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại diện các doanh nghiệp. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông, Nghị quyết 09 đã nhấn mạnh vai trò kinh tế của Nhà nước, yêu cầu nâng cao hiệu quả đối với các lĩnh vực then chốt. Doanh nghiệp Nhà nước không chỉ là một chủ thể kinh doanh mà còn là công cụ để Nhà nước phát triển các lĩnh vực chung cho địa phương như kinh doanh, kinh tế, hạ tầng, logistics, khu công nghiệp, y tế, giáo dục và các công trình trọng điểm...

"Nếu doanh nghiệp vẫn phải xin ý kiến từng giao dịch, từng khoản đầu tư, từng phương án tăng vốn sẽ khó đáp ứng yêu cầu của siêu đô thị và cạnh tranh quốc tế. Dự thảo luật cần bổ sung các nhóm nội dung về đầu tư, vốn, và các cơ chế thử nghiệm liên quan đến doanh nghiệp Nhà nước mà không bị giới hạn bởi ngành nghề, lĩnh vực" - ông Duy bày tỏ.

Theo ông Duy, TP.HCM cần phát huy tốt hơn vai trò của các doanh nghiệp nhà nước chiến lược. Đây không chỉ là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thông thường, mà còn là những “cánh tay đầu tư” quan trọng.

Nếu được trao cơ chế tự chủ phù hợp, đi kèm trách nhiệm giải trình, bảo toàn vốn và hậu kiểm minh bạch, các doanh nghiệp này có thể huy động thêm nguồn lực xã hội cho các dự án lớn, giảm áp lực ngân sách và tạo thêm giá trị cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex góp ý cho TP. Ảnh: LÊ THOA

Ông Nguyễn Thế Duy cho rằng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt hiện tại nhìn nhận mô hình TOD (phát triển đô thị theo trục giao thông) chủ yếu gắn với đường sắt, đường sắt đô thị (Metro). Do vậy, dự thảo luật cần xác định việc phát triển mô hình TOD là công cụ tổ chức lại không gian phát triển để tái thiết đô thị, tạo nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng.

Từ đó, phía Becamex đề xuất bổ sung quy định áp dụng mô hình TOD đối với các tuyến đường sắt quốc gia đi qua TP.HCM theo các cơ chế tương tự như với hệ thống đường sắt đô thị. Đồng thời, luật cũng cần cho phép thu hồi đất, chuyển đổi công năng cơ sở sản xuất cũ, gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch, chợ truyền thống xuống cấp, công trình, đất dôi dư... để phát triển TOD nhằm tối ưu hóa giá trị đất đai.

Một điểm quan trọng là quá trình tái thiết đô thị cần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Cơ chế cho phép sử dụng quỹ đất hợp pháp sẵn có của nhà đầu tư để bố trí tái định cư, ổn định chỗ ở hoặc mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng sẽ giúp giảm áp lực giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận xã hội và đẩy nhanh tiến độ dự án...

Đề xuất mô hình khu thí điểm tự do đổi mới sáng tạo TP.HCM

Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex Nguyễn Thế Duy đề xuất mô hình khu thí điểm tự do đổi mới sáng tạo TP.HCM. Khu vực này cần cơ chế đặc biệt được phép chủ động thực hiện các mô hình quản trị và giải pháp quản lý có giá trị cao đã được kiểm chứng thành công, thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP.

"Sau sáp nhập, TP.HCM trở thành siêu đô thị lớn nhất Việt Nam, là cơ hội lịch sử để định vị trung tâm khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo của khu vực. Tuy nhiên, các chính sách hiện hành tiếp cận từng phần, chưa đủ tạo đột phá có tính hệ thống cho hệ sinh thái công nghệ cao, vốn đòi hỏi đồng bộ về hạ tầng, nhân lực, tài chính, hải quan, dữ liệu, sở hữu trí tuệ" - ông Nguyễn Thế Duy phân tích.

Đại diện doanh nghiệp tham dự hội thảo góp ý. Ảnh: LÊ THOA

Cũng theo ông, Khu thí điểm tự do đổi mới sáng tạo TP.HCM cần hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế của TP trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, chuyển từ gia công thiết kế sang sản xuất công nghệ cao. Đây cũng là nơi để TP.HCM phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài.

Về lâu dài, ông nói mô hình này sẽ tạo nền tảng giải quyết các thách thức phát triển, trở thành phòng thí nghiệm thể chế quốc gia, thử nghiệm các cơ chế, chính sách đột phá trước khi nhân rộng ra cả nước.

Theo ông Duy, tất cả các đề xuất trên đều hướng đến một mục tiêu chung là mở khóa nguồn lực để phục vụ người dân tốt hơn. Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM vì vậy không phải là cơ chế ưu tiên cho riêng một địa phương mà là một công cụ thể chế để tạo động lực tăng trưởng mới cho cả nước.

TP.HCM cần chính sách ưu đãi về quy trình rút gọn thủ tục đầu tư

Góp ý thêm, đại diện Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital cho rằng về phạm vi, cơ chế, chính sách thí điểm, TP.HCM cần tính đến tính liên vùng chứ không gói gọn trong địa giới hành chính của một tỉnh, TP.

Dự thảo Luật đô thị đặc biệt hướng tới thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược như năng lượng, giao thông, logistic và TOD. Những nội dung này đều có tính chất liên vùng, bao gồm các chuỗi dự án và hạ tầng có thể trải dài trên phạm vi hai tỉnh hoặc hơn. Do đó, nếu chỉ áp dụng cơ chế thí điểm trong phạm vi địa giới hành chính đô thị đặc biệt có khi sẽ dẫn đến tình trạng đứt gãy về mặt pháp lý, không có sự liên kết, không đạt được mục đích liên kết vùng, phát triển vùng.

Đại diện Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital. Ảnh: LÊ THOA

Đại diện VinaCapital đề nghị Luật phải thể hiện rõ chính sách thí điểm như thế nào, nếu như những cơ chế, chính sách thí điểm đó liên quan đến nhà đầu tư, thẩm quyền của hai tỉnh hay hai TP trở lên thì cần xem xét đưa vào cụ thể.

Liên quan quy định tại dự thảo Luật về thẩm quyền của HĐND TP.HCM trong sửa đổi, bổ sung các danh mục ưu tiên thu hút đầu tư, đại diện VinaCapital cho rằng có thể xem xét, điều chỉnh lại. Theo đó, dự thảo đưa ra danh mục những dự án trọng điểm thu hút đầu tư nhưng trên thực tế khi xét về mức độ cấp thiết cũng như quá trình thực hiện thì cơ chế, chính sách ưu đãi đưa ra chưa thực sự thu hút nhà đầu tư.

Dự thảo cũng quy định hạn chế việc chuyển nhượng dự án. Trên thực tế có nhiều dự án lớn với tổng vốn đầu tư lớn hơn 100 tỉ đến 100.000 tỉ, nếu truy xét nhà đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, nhà đầu tư khó huy động vốn cần thiết để thực hiện.

Vì vậy, đại diện VinaCapital mong Luật cần làm rõ hơn thế nào phạm vi chuyển nhượng dự án cụ thể như thế nào để gỡ được điểm nghẽn trong quá trình thực hiện sau này.

Dự thảo Luật đô thị hiện nay cũng không có chính sách ưu đãi về quy trình rút gọn thủ tục đầu tư. Đại diện VinaCapital góp ý TP có thể ban hành chính sách về quy trình rút gọn hơn so với hiện nay để thuận tiện cho doanh nghiệp.