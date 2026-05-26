TP.HCM: Nhiều địa phương sơ kết một năm thực hiện chính quyền hai cấp với kết quả tích cực 26/05/2026 19:53

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Ngày 26-5, Đảng ủy phường Hiệp Bình, TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đã đến dự, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phường Hiệp Bình đạt được trong một năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong yêu cầu thời gian tới, phường Hiệp Bình tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chú trọng phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, phường quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.

Phường Hiệp Bình cũng cần tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Tại buổi sơ kết, nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, chất lượng công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, công tác vận động nhân dân và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hiệp Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra với tinh thần quyết tâm cao, trách nhiệm cao và sự thống nhất trong nhận thức, hành động.

Ông cũng nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tập trung xây dựng hệ thống chính trị phường ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Qua một năm vận hành, công tác giải quyết thủ tục hành chính của phường Thủ Đức ghi nhận những kết quả tích cực. Tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt hơn 28.000 trường hợp (gồm 16.921 hồ sơ trong năm 2025 và 11.145 hồ sơ trong 4 tháng đầu năm 2026). Tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn duy trì ở mức cao từ 99,7% đến 99,8%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến tăng mạnh từ 85,3% lên 99,8%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%. Qua đánh giá, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 98%...

Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong việc giải quyết khối lượng công việc lớn kể từ khi sáp nhập.

Ông cũng biểu dương sự ổn định, vận hành hiệu quả của 106 tổ chức cơ sở đảng theo nguyên tắc “6 rõ”, kết quả số hóa nội bộ Đảng đạt tuyệt đối 100%, cũng như tính ứng dụng cao của các mô hình không gian số, Zalo Mini App tại 52 khu phố và nguồn lực hơn 3,4 tỷ đồng được vận động cho công tác an sinh xã hội.

Dù vậy, ông Mai Hữu Quyết cũng chỉ ra những điểm nghẽn cần khắc phục như: quy chế phối hợp giữa các bộ phận đôi lúc còn chậm trễ, hệ thống phần mềm chuyên ngành có thời điểm quá tải, cùng tình trạng vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường và ngập nước chưa được giải quyết triệt để do một bộ phận cán bộ chưa kịp thay đổi tư duy cũ để thích ứng với mô hình mới.

​Thời gian tới, ông yêu cầu toàn hệ thống chính trị phường tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng phục vụ. Trong đó, công tác nhân sự cần được rà soát kỹ lưỡng để bố trí đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả công việc thực tế và sự hài lòng của người dân làm thước đo sát thực nhất để đánh giá năng lực cán bộ.

Song song đó, phải đẩy mạnh chuyển đổi số đi vào chiều sâu, tăng cường liên thông dữ liệu đồng bộ; bám sát địa bàn cơ sở để chủ động xử lý dứt điểm các tranh chấp, khiếu nại dân sinh cũng như vi phạm trật tự đô thị và quản lý nghiêm ngặt tài sản công.

Ông cũng yêu cầu phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua cao điểm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược để xây dựng một “Phường Thủ Đức hạnh phúc”, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.