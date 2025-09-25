'Người dân đã chia sẻ, đồng hành để chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả' 25/09/2025 18:50

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết điều vui nhất trong 90 ngày qua dù có việc chậm trễ nhưng người dân đã chia sẻ, đồng hành để chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả.

Chiều 25-9, Tổ đại biểu Quốc hội khóa XV (ĐBQH) đơn vị số 4 - Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp xúc cử tri các phường Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài, trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổ đại biểu đơn vị số 4 gồm: Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội.

Ảnh: THANH THÙY

Cử tri quan tâm nhiều vấn đề

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Kim Minh (phường Vườn Lài) nêu bức xúc về tình trạng "hỗn loạn" trên không gian mạng. Cử tri cho rằng, nhiều clip khoe lối sống phản cảm, ăn chơi sa đọa, bạo lực, thậm chí kích động trộm cắp, giết người tràn lan trên mạng xã hội đang ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của thanh thiếu niên và gây bất an cho người dân.

Cạnh đó, các hành vi lừa đảo qua mạng; tung tin sai lệch về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Từ đó, cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm hoàn thiện pháp luật, siết chặt hơn nữa công tác quản lý an ninh mạng; xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời xây dựng môi trường lành mạnh trên không gian mạng.

Ảnh: THANH THÙY

Cử tri Vũ Văn Giáp (phường Diên Hồng) phản ánh tình trạng thiếu bãi giữ xe nghiêm trọng tại các khu vực trung tâm TP. Dù TP.HCM đã quy hoạch một số bãi xe ngầm nhưng thực tế triển khai còn rất hạn chế. Cử tri mong sớm có chính sách cụ thể, thúc đẩy việc đầu tư xây dựng hệ thống bãi giữ xe ngầm, góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh, lịch sự.

Các cử tri cũng phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm như phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tội phạm công nghệ cao; giao thông đô thị; nâng cao năng lực cán bộ phường, xã...

Người dân đã chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận các ý kiến của cử tri và chia sẻ thêm, qua gần 90 ngày, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cơ bản bảo đảm phục vụ được cho người dân trên địa bàn, không để gián đoạn, không để khoảng trống trong quản lý nhà nước trên địa bàn.

Ảnh: THANH THÙY

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, đội ngũ cán bộ, công chức TP từng ngày, từng giờ nỗ lực phục vụ người dân, hoàn thành nhiệm vụ. Dù vậy, trong quá trình triển khai nhiệm vụ cũng còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ do quy định pháp luật đang dần hoàn thiện. Quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ có thời điểm chưa thật sự thông suốt, cũng có thể có việc chậm trễ nhưng người dân đã chia sẻ, đồng hành để chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết điều vui nhất trong suốt những ngày đầu vận hành bộ máy mới là không có ý kiến người dân phản ánh cán bộ, công chức gây phiền hà.

Bà thông tin thêm trong kỳ họp Quốc hội sắp tới sẽ sửa đổi nhiều luật để bảo đảm phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp để làm sao các cơ quan vận hành thông suốt và phục vụ tốt nhất cho người dân, trong đó có người dân TP.HCM.