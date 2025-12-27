Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk 27/12/2025 17:09

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy xảy ra tại xã Hòa Phú, Đắk Lắk.

Ngày 27-12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Công điện số 244/CĐ-TTg về vụ cháy tại số nhà 56 thôn Đoàn Kết, đường Quốc lộ 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Y tế; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công điện nêu khoảng 02 giờ 55 phút ngày 27-12, vụ cháy xảy ra tại số nhà 56 thôn Đoàn Kết, đường Quốc lộ 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk làm chết một người và làm bị thương một trẻ sơ sinh trong cùng một gia đình.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Công an phong tỏa khu vực xảy ra vụ cháy. Ảnh: C.N

Phó Thủ tướng lưu ý UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình người bị nạn và cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế được yêu cầu chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ cao.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các sự cố cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 sắp tới.