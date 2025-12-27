Cháy nhà ở Đắk Lắk khiến 4 người tử vong 27/12/2025 07:07

(PLO)- Một vụ cháy nhà ở Đắk Lắk đã khiến bốn người trong gia đình tử vong.

Ngày 27-12, một nguồn tin của PLO cho biết, tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ cháy nhà khiến bốn người trong một gia đình tử vong.

Căn nhà bốc cháy khiến bốn người chết. Ảnh: H.S

Các nạn nhân gồm: Huỳnh Khánh Duy (35 tuổi), Tạ Thị Thanh Nhàn (28 tuổi), cháu Huỳnh Bảo Hưng (8 tuổi) và cháu Huỳnh Bảo Lâm (4 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 55 sáng cùng ngày, người dân phát hiện lửa và khói bùng lên dữ dội tại căn nhà số 56, thôn Đoàn Kết (nằm trên Quốc lộ 14, xã Hòa Phú).

Đây là căn nhà cấp bốn, có diện tích khoảng 130 m2, được chủ hộ sử dụng để ở và kết hợp kinh doanh thiết bị, phụ kiện điện nước.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ căn nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa và cứu hộ.

Căn nhà đang được phong tỏa. Ảnh: C.A

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã nỗ lực giải cứu được một bé gái hơn 1 tháng tuổi (thường gọi là bé Sữa) ra ngoài an toàn.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.