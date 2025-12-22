Cháy nhà trong khu dân cư ở Đà Nẵng

Sáng 22-12, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Hà Thị Thân (phường An Hải, TP Đà Nẵng).
Theo người dân, đám cháy được phát hiện vào khoảng 8 giờ sáng. Khói bốc ra từ tầng ba, sau đó lan sang một căn nhà bên cạnh.
Phát hiện sự việc, người dân khu vực xung quanh đã nhanh chóng chạy ra khỏi kiệt, kêu gọi hỗ trợ nhau sơ tán, di dời tài sản.
Người dân chứng kiến cho hay, rất may những người trong căn nhà đã kịp thời thoát ra ngoài, nên không có thiệt hại về người.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đã huy động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, khống chế đám cháy.
Do vị trí căn nhà xảy ra cháy nằm trong hẻm nhỏ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 9 giờ 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.