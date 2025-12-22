Cháy nhà trong khu dân cư ở Đà Nẵng 22/12/2025 10:39

(PLO)- Một căn nhà trên đường Hà Thị Thân (TP Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy vào buổi sáng, người dân tri hô sơ tán, di dời tài sản.

Sáng 22-12, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Hà Thị Thân (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Cháy nhà trong khu dân cư ở Đà Nẵng, lực lượng chức năng tiếp cận từ phía sau.

Theo người dân, đám cháy được phát hiện vào khoảng 8 giờ sáng. Khói bốc ra từ tầng ba, sau đó lan sang một căn nhà bên cạnh.

Phát hiện sự việc, người dân khu vực xung quanh đã nhanh chóng chạy ra khỏi kiệt, kêu gọi hỗ trợ nhau sơ tán, di dời tài sản.

Người dân chứng kiến cho hay, rất may những người trong căn nhà đã kịp thời thoát ra ngoài, nên không có thiệt hại về người.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đã huy động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, khống chế đám cháy.

Nhiều xe chữa cháy được điều tới hiện trường.

Do vị trí căn nhà xảy ra cháy nằm trong hẻm nhỏ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 9 giờ 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.