Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về vụ nghi phạm sát hại 2 người 15/03/2026 21:46

(PLO)- Công an tỉnh Hưng Yên thông tin ban đầu về vụ án chồng bắn chết vợ và sát hại người đàn ông, sau đó người chồng được phát hiện tử vong trong ô tô.

Tối 15-3, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin ban đầu vụ giết người xảy ra tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên.

Khoảng 15 giờ 10 phút chiều 15-3, tại nhà anh Nguyễn Xuân Bắc (trú thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), Ngô Duy Thăng (40 tuổi, trú thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải) dùng súng bắn và tấn công vào vợ là chị Nguyễn Thùy Linh (32 tuổi). Chị Linh tử vong tại chỗ. Chị Linh là em gái của anh Bắc.

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: CA.

Sau đó, Thăng sử dụng xe ô tô mang BKS 30K-136.61 đến nhà anh Vũ Văn Ngọc (39 tuổi, trú thôn Canh Xuyên, xã Đông Tiền Hải). Tại đây, Thăng dùng dao tấn công anh Ngọc khiến anh gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Thăng lên xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Hậu quả anh Ngọc bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Tiền Hải. Dù đã được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng anh Ngọc do bị thương quá nặng, đã tử vong.

Nghi phạm Ngô Duy Thăng và chiếc ô tô Thăng chạy trốn sau khi bắn chết vợ và sát hại thêm một nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng nhân dân, gia đình và tình hình của địa phương; đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác bầu cử của xã theo kế hoạch.

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp VKSND tỉnh Hưng Yên khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nghi phạm.

Đến 18 giờ 40 phút tối 15-3, công an phát hiện Ngô Duy Thăng tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.