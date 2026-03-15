Công an truy tìm người đàn ông bịt mặt xông vào phòng thể dục của phụ nữ để cướp 15/03/2026 17:45

(PLO)- Nhóm phụ nữ vừa mở cửa phòng tập thể dục thì bị một người đàn ông bịt mặt xông vào rút vật giống dao ra đe doạ để cướp vàng trên người.

Ngày 15-3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một vụ cướp xảy ra tại phòng tập thể dục trên địa bàn xã Tân Châu (tỉnh Nghệ An).

Người đàn ông bịt mặt xông vào khống chế một phụ nữ. Ảnh cắt từ video clip.

Theo hình ảnh camera an ninh, khoảng hơn 5 giờ cùng ngày, ba phụ nữ đang có mặt trong phòng tập thì bất ngờ một người đàn ông mặc áo đen, đeo khẩu trang kín mặt, cầm vật giống dao xông vào.

Đối tượng nhanh chóng áp sát, giật sợi dây chuyền trên cổ một phụ nữ. Nạn nhân lập tức giữ lại, giằng co quyết liệt với tên cướp. Dù bị ngã xuống nền nhà, người phụ nữ vẫn chống trả, liên tục đạp vào đối tượng.

Thấy vậy, một phụ nữ khác chạy tới hỗ trợ, đồng thời hô hoán. Do không lấy được tài sản, tên cướp dùng hung khí đe dọa rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Tân Châu đã vào cuộc xác minh, trích xuất camera để truy tìm nghi phạm.