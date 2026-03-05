Truy tìm người đàn ông bịt mặt xông vào tiệm vàng với biểu hiện lạ 05/03/2026 10:03

(PLO)- Công an đang làm rõ vụ người đàn ông bịt mặt xông vào tiệm vàng ở Đắk Lắk với biểu hiện lạ.

Ngày 5-3, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang xác minh vụ người đàn ông bịt mặt, xông vào tiệm vàng ở xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk có biểu hiện lạ, gây hoang mang đối với người dân.

Chủ tiệm vàng hô hoán, cầu cứu người xung quanh khi người đàn ông có biểu hiện lạ. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 4-3, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu đen, bịt kín mặt, đeo balo phía sau bước vào tiệm vàng YK tại xã Sông Hinh.

Thời điểm trên, bên trong tiệm vàng có một khách hàng đang giao dịch mua vàng. Ngay khi bước vào tiệm vàng, người đàn ông cầm một vật lạ ném xuống nền nhà, tháo ba lo đặt lên bàn tiệm vàng.

Video người đàn ông bịt mặt bước vào tiệm vàng với biểu hiện lạ

Trước biểu hiện bất thường của người đàn ông, chủ tiệm vàng lập tức hô “cướp, cướp” để nhờ người xung quanh hỗ trợ. Nữ khách hàng có mặt tại tiệm vàng cũng hoảng loạn, bỏ chạy vào bên trong. Khi chủ tiệm hô hoán, người đàn ông chỉ tay về phía chủ tiệm rồi nhanh chóng rời đi.

Hiện công an đang truy tìm người đàn ông liên quan để làm rõ động cơ.