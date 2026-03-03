Khởi tố người chồng 32 tuổi hành hạ vợ, đánh con bầm tím 03/03/2026 20:31

(PLO)- Sau khi người dân phản ánh, cơ quan công an đã vào cuộc, khởi tố Phan Văn Minh về hành vi hành hạ vợ, con.

Ngày 3-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Minh (32 tuổi, trú tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) vì hành hạ vợ, con.

Bị can Phan Văn Minh. Ảnh: CA

Các quyết định đã được VKSND Khu vực 1- tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Trước đó, ngày 24-2, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo về việc cháu PTMT (13 tuổi, trú trú phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) bị bố đẻ là Phan Văn Minh có hành vi trói con là cháu T. Chưa dừng lại ở đó, Minh dùng tay, chân, chổi quét nhà tấn công gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 25-2, Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của Minh về tội hành hạ vợ, con.

Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19-2 đến ngày 22-2 đã bốn lần đánh, hành hạ con và vợ đang mang thai là chị NThT (33 tuổi).

Theo cơ quan Công an, Minh là đối tượng có tính côn đồ, khi vợ và con làm trái ý với mình là đánh đập, hành hạ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý nghiêm minh.