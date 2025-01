Khởi tố cha dượng hành hạ con riêng của vợ hờ 24/01/2025 17:36

Ngày 24-1, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Ly (32 tuổi) để điều tra về tội hành hạ con.

Bị can Nguyễn Văn Ly bị Công an huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) khởi tố để điều tra tội hành hạ con. Ảnh: CAKG

Trước đó, Công an xã Thạnh Trị (huyện Tân Hiệp) nhận được tin từ người thân cháu NTN (7 tuổi) về việc cháu thường xuyên bị “cha dượng” đánh đập, hành hạ.

Sau đó, lãnh đạo Công an huyện Tân Hiệp chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp khẩn trương vào cuộc điều tra. Qua xác minh ban đầu, Công an đã triệu tập Ly đến trụ sở làm việc,

Trước tài liệu, chứng cứ, Ly đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và thừa nhận chỉ tính từ tháng 8-2024 đến tháng 12-2024, Ly đã 5 lần hành hạ, gây ra 3 vết thương tích ở vùng trán của cháu N. Kết quả giám định, cháu N bị tổn hại sức khỏe 20%.

Theo Công an, từ năm 2020, chị NNQ (30 tuổi), cùng con riêng là cháu N, sống chung nhà với Ly tại xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp. Giữa chị Q và Ly chung sống như vợ chồng, chưa đăng ký kết hôn. Đến năm 2022, chị Q và Ly có 1 con chung.

Bản thân Ly không nghề nghiệp ổn định, chủ yếu làm thuê, mỗi khi uống rượu say, thường đánh đập, hành hạ con riêng của vợ. Công an huyện Tân Hiệp đã phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ chị Q và cháu N đến nơi ở mới, bảo đảm an toàn cho cháu N.