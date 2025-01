Công an TP.HCM bắt 2 đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp 24/01/2025 21:05

(PLO)- Công an TP.HCM liên tục bắt hai đường dây làm giả giấy tờ như bằng cấp, giấy đăng ký quyền sử dụng đất, bằng lái…

Ngày 24-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt khẩn cấp với Nguyễn Văn Dô (36 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) cùng bảy người khác để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Trước đó, qua theo dõi, chiều 13-1, trước căn nhà cho thuê ở ấp 5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh phát hiện Dô đang giao một bao tải cho tài xế có dấu hiệu nghi vấn.

Dô và những người liên quan bị Công an TP.HCM bắt giữ. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, bên trong có chứa 40 hộp giấy chứa nhiều tài liệu, giấy tờ giả. Dô khai trong căn nhà thuê còn chứa nhiều tài liệu giả mà Dô đã đóng gói, phân loại bỏ vào bảy bao tải chuẩn bị mang đi giao.

Công an kiểm tra số bao tải này phát hiện 263 bìa hồ sơ chứa giấy tờ giả.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt giữ thêm bảy người khác để làm rõ.

Công an thu giữ nhiều giấy tờ giả. Ảnh: CA

Công an cũng khám xét thu giữ nhiều công cụ phương tiện mà các đối tượng đã sử dụng để làm giả tài liệu như: màn hình; thùng CPU; modem; bìa hồ sơ; máy in; mực in màu; xấp giấy in…..

Theo điều tra, nhóm này móc nối với các đối tượng ở Campuchia để thực hiện hành vi làm giả tài liệu rồi vận chuyển qua Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Giấy tờ giả sau đó được chuyển cho các shipper đưa đến bưu cục gửi cho khách đặt.

Nhiều tang vật liên quan cũng bị thu giữ. Ảnh: CA

Nhóm này khai bắt đầu hoạt động làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức khoảng từ tháng 6-2024 cho đến nay.

Qua điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều bộ hồ sơ bên trong chứa khoảng 900 giấy tờ, tài liệu giả các loại như: căn cước công dân, bằng cấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe...

Quá trình hoạt động, các thành viên trong đường dây được hưởng lợi khoảng được 20 triệu đồng/tháng từ các đối tượng cầm đầu.

Trước đó, PC02 cũng phát hiện đường dây chuyên làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức do Nguyễn Ngọc Ẩn (29 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) và đồng phạm thực hiện.

Ẩn cũng bị PC02 bắt. Ảnh: CA

Cụ thể, sáng ngày 16-12-2024, PC02 phối hợp phối hợp với Công an phường Bình Thuận, quận 7 tiến hành kiểm tra tại phòng số 5, nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Linh, phát hiện Ẩn đang đóng gói, lưu giữ 194 bộ giấy tờ giả để giao cho khách.

Mở rộng điều tra, công an đã bắt thêm năm người liên quan để làm rõ. Nhóm này khai móc nối với đối tượng trên mạng xã hội để làm và nhận giấy tờ giả qua đường vận chuyển từ các nhà xe khách, nhân viên giao hàng shipper rồi gửi đến các bưu cục giao đến khách đặt.

Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan. Ảnh: CA

Nhóm này bắt đầu hoạt động làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức khoảng từ tháng 9-2024 cho đến nay.

Qua điều tra mở rộng, công an đã thu giữ nhiều bộ hồ sơ bên trong chứa khoảng 260 giấy tờ, tài liệu giả các loại như: căn cước công dân, bằng cấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe...