Thanh niên 17 tuổi bị bắt khi mang pháo tự chế đi bán 24/01/2025 15:37

Ngày 24-1, Công an huyện Bến Lức (Long An) đang tạm giữ Nguyễn Minh Tiến (17 tuổi, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất và mua bán pháo nổ.

Trước đó, chiều tối 23-1, tổ công tác thuộc Công an huyện Bến Lức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An và Công an xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán tại khu vực xã Thạnh Lợi.

Các dụng cụ Tiến mua về để chế tạo pháo. Ảnh: CA

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện Tiến điều khiển xe máy chở phía sau 2,4kg vỏ banh bằng nhựa (dùng để sản xuất pháo), 175 viên pháo nổ thành phẩm, 1.005 viên pháo hình cầu, 48 viên pháo giấy và nhiều dụng cụ để chế tạo pháo nên đưa về trụ sở làm rõ.

Tiến đã học cách chế tạo pháo trên mạng xã hội để làm ra pháo để bán kiếm lời. Ảnh: CA

Qua làm việc, Tiến khai lên mạng xã hội (TikTok, Youtube) học theo các clip chế tạo pháo sau đó đặt mua các nguyên liệu (vỏ nhựa, hóa chất) và các vật dụng và bắt đầu chế tạo pháo tại nhà. Sau khi thành phẩm, Tiến đưa các sản phẩm này lên mạng xã hội rao bán.

Thời điểm Tiến bị bắt, Tiến đang đi giao hàng cho một người chưa rõ lai lịch.

Vụ việc đang được Công an huyện Bến Lức tiếp tục điều tra làm rõ.