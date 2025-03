Cận cảnh dự án dẫn đến nguyên chủ tịch Vicem bị khởi tố 07/03/2025 06:20

Ngày 5-3, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 4 bị can trong vụ án.

Các bị can gồm: Lê Văn Chung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; Nguyễn Ngọc Anh, nguyên Tổng Giám đốc; Dư Ngọc Long, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án; Hoàng Ngọc Hiếu, nguyên Trưởng phòng Thẩm định Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

Những người trên đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, vụ án trên là kết quả của quá trình điều tra, xác minh về các sai phạm xảy ra trong quá trình lập hồ sơ, thực hiện dự án tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem (Vicem Tower).

Vicem Tower đặt tại lô 10E6, Khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội của, được đầu tư 1.245 tỉ đồng.

Dưới đây là hình ảnh hiện trạng tòa nhà Vicem Tower:

Tháng 9-2010, dự án tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem (Vicem Tower) được Hội đồng thành viên Vicem quyết định đầu tư. Dự án tọa lạc ở khu "đất vàng" rộng gần 8.500 m2.

Theo thiết kế, diện tích xây dựng tòa nhà là 2.800 m2; quy mô 31 tầng nổi, 4 tầng hầm. Việc đầu tư nhằm xây dựng trụ sở làm việc của Vicem, các đơn vị thành viên, hội trường và dịch vụ thương mại.

Năm 2011, dự án được khởi công và dự kiến hoàn thành sau khoảng 3 năm nhưng chậm tiến độ. Tổng mức đầu tư dự án sau đó được điều chỉnh tăng lên hơn 2.743 tỷ đồng. Từ tháng 6-2015, khu đất trên đã được Bộ Xây dựng phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất cho phép Vicem được giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng để thực hiện dự án.

Hồi tháng 8-2015, công trình được cất nóc nhưng sau đó phải tạm dừng do Vicem khó khăn về vốn và cần tập trung tái cơ cấu 2 doanh nghiệp trực thuộc theo chủ trương của Chính phủ.

Đặc biệt, năm 2019, Hội đồng thành viên Vicem có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất chuyển nhượng toàn bộ dự án, trong khi công trình xây thô được 31 tầng và đã dừng thi công (nhiều gói thầu đã thanh, quyết toán nhưng không sử dụng được).

Việc đầu tư dự án này nằm trong giai đoạn Hội đồng thành viên năm 2009 - 2015.

Trong khi đó, vào cuối năm 2022, Vicem phát đi thông báo cho biết quá trình chuyển nhượng dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về pháp luật nên đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng chấp thuận cho Vicem tiếp tục đầu tư, hoàn thiện tòa nhà Vicem Tower.

Tới giữa năm 2023, Bộ Xây dựng đã đề xuất Thủ tướng cho Vicem tiếp tục hoàn thiện tòa nhà Vicem Tower. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, tòa nhà Vicem vẫn chưa được làm xong.