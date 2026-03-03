7 người nước ngoài ngồi ở Hà Nội gọi điện giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa 11 tỉ 03/03/2026 21:50

(PLO)- Công an phát hiện nhóm giả danh Cảnh sát, Kiểm sát viên, Tòa án Nhật Bản để gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản lừa đảo.

Tối 3-3, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội vừa phát hiện, xử lý ổ nhóm giả danh Cảnh sát Nhật Bản để hoạt động lừa đảo.

Bốn người trong ổ nhóm bị bắt giữ.

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều ngày 28-2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội đồng loạt kiểm tra các địa điểm có người nước ngoài cư trú tại Khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng) và Chung cư Mipec 122-124 Xuân Thủy (phường Cầu Giấy).

Công an làm việc với các đối tượng người nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 7 người nước ngoài (3 người mang quốc tịch Trung Quốc, 4 người quốc tịch Nhật Bản) có dấu hiệu hoạt động vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trong số này, người đàn ông ZH (quốc tịch Trung Quốc) được xác định là kẻ cầm đầu ổ nhóm lừa đảo nêu trên.

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 8-2025 đến nay, nhóm nêu trên đã giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, toà án Nhật Bản để gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản.

Nhóm này thông báo đã “nhặt được túi giấy tờ” của bị hại, đồng thời đưa ra thông tin giả về việc dữ liệu cá nhân của họ bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp, yêu cầu phối hợp “xác minh điều tra” và buộc chuyển tiền để “phục vụ điều tra”.

Tang vật, thiết bị dùng để lừa đảo.

Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 11 tỉ đồng. Cơ quan công an đã thu giữ 65 chiếc điện thoại di động, 19 máy tính bảng, 3 máy tính xách tay, 12 bộ đàm, 4 bộ trang phục cảnh sát Nhật Bản.

Vào tháng 1-2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội cũng đã phát hiện, xử lý một nhóm lừa đảo công nghệ cao do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, lừa đảo công dân Hàn Quốc.