Sang Campuchia bắt gọn 47 người gọi điện về Việt Nam lừa đảo hơn 300 tỉ 29/01/2026 19:19

(PLO)- Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia vừa phối hợp triệt phá băng nhóm lừa đảo, bắt gọn 47 người lừa đảo hơn 300 tỉ đồng.

Chiều 29-1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 47 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cầm đầu đường dây lừa đảo người Việt Nam là Lê Đình Hùng (37 tuổi, trú khu phố Trần Hưng Đạo 5, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh).

Lực lượng phối hợp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia bắt giữ toàn bộ băng nhóm gồm 47 người. Ảnh: CA

Các quyết định, lệnh trên đã được VKSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Băng nhóm này hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng với thủ đoạn lập các tài khoản Facebook để kết bạn qua mạng xã hội, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào các sàn tài chính ảo do nhóm đối tượng tạo lập để chiếm đoạt tài sản.

Xác định đây là băng nhóm lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Cơ quan chức năng thu giữ các vật chứng và nghi phạm sau khi được trao trả cho Việt Nam. Ảnh: CA

Ngày 16-1, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Vương quốc Campuchia phối hợp thành lập 5 tổ công tác với 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ chức phá án tại địa bàn Campuchia và các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Tây Ninh.

Tổ công tác tại địa bàn Campuchia đã phối hợp với Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia đột kích vào tòa nhà thuộc Khu tự trị của người Trung Quốc, địa chỉ tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm gồm 47 người. Trong đó, 5 người Trung Quốc, 42 người Việt Nam bao gồm kẻ cầm đầu là Lê Đình Hùng cùng những kẻ giữ vai trò cốt cán trong băng nhóm tội phạm. Công an thu giữ toàn bộ 20 máy tính, 20 điện thoại di động các loại.

Băng nhóm lừa đảo hơn 300 tỉ đồng đã bị bắt gọn. Ảnh: CA

Đồng thời, các tổ công tác khác cũng đã triệu tập 7 người trong nước (5 người ở Lào Cai, một người ở Lạng Sơn, một người ở Quảng Ngãi) từng tham gia hoạt động trong băng nhóm tội phạm trên.

Quá trình đấu tranh Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, băng nhóm nêu trên đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng trên 300 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra.