Người chung chỗ trọ đánh phụ nữ vì mâu thuẫn ăn nhậu sau Tết 13/03/2026 16:57

(PLO)- Sau mâu thuẫn trong cuộc nhậu vào mùng năm Tết, một người phụ nữ tại phường Tân Tạo, TP.HCM bị nhóm người chung trọ xông vào phòng lôi kéo, đánh.

Ngày 13-3, mạng xã hội lan truyền clip 57 giây ghi lại cảnh xô xát giữa một nhóm ba người (hai nam, một nữ) với một người phụ nữ. Sự việc được xác định xảy ra tại khu nhà trọ trong hẻm đường Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, TP.HCM.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào ngày mùng năm Tết (tức ngày 21-2-2026). Nạn nhân trong clip là chị TTD, 51 tuổi, quê Sóc Trăng.

Chị D cho biết, tối ngày mùng năm Tết, chị cùng một số người tại dãy trọ tổ chức ăn nhậu. Trong lúc ăn uống, giữa chị và những người này nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi qua lại. Do thấy mệt, chị D đi về phòng nghỉ ngơi.

Nhóm người vào phòng trọ, lôi chị D ra ngoài. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, ba người cùng ăn nhậu trước đó đã xông vào phòng, nắm tóc và tay lôi chị D ra ngoài lối đi chung. Hình ảnh từ clip cho thấy cảnh lôi kéo kèm nhiều tiếng la ó, chửi bới.

Dù có hàng xóm can ngăn nhưng nhóm này vẫn hung hãn tấn công người phụ nữ yếu thế. Đỉnh điểm, một người đàn ông mặc áo trắng trong nhóm cầm một cây gậy dài tính đánh chị D nhưng được can ngăn.

Cuối cùng, người đàn ông áo trắng vung chân đạp mạnh khiến chị D té nhào.

Người đàn ông áo trắng đạp vào chị D khiến nạn nhân ngã xuống. Ảnh cắt từ clip

"Tôi bị thương, xây xát phải vào bệnh viện sơ cứu và nằm viện hơn một ngày", chị D nói và cho biết nhóm người này đã hai lần xông vào nhà trọ lôi mình ra ngoài.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chồng chị D đã đến Công an phường Tân Tạo trình báo. Người này mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm để đòi lại công bằng cho vợ.

Công an phường Tân Tạo sau đó đã lấy lời khai các bên liên quan, lập hồ sơ xử lý theo quy định. Nguyên nhân là mâu thuẫn trong lúc ăn uống giữa những người chung chỗ trọ. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thương tích của chị D không đến mức khởi tố hình sự.

Công an phường Tân Tạo đã mời làm việc, xử lý hành chính nhóm người đánh chị D về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời răn đe, giáo dục, cam kết không tái phạm.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bất bình trước hành vi bạo lực của nhóm người trên, đặc biệt là hành động dùng chân đạp vào người phụ nữ của người đàn ông.