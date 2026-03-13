Người đàn ông trộm xe máy ở Chợ Đầu mối Hóc Môn rồi đi bán ve chai 13/03/2026 08:31

(PLO)- Sau khi thực hiện nhiều vụ trộm xe máy tại Chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM, Võ Xuân Quang đã mang tài sản đi bán ve chai lấy tiền tiêu xài trước khi bị công an bắt giữ.

Ngày 13-3-2026, Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM đang tạm giữ Võ Xuân Quang (43 tuổi, sống lang thang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, từ tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy tại khu vực Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, Công an xã Xuân Thới Sơn đã khẩn trương triển khai lực lượng truy xét.

Công an xã Xuân Thới Sơn đang tạm giữ ông Quang để điều tra. Ảnh: CA

Đến ngày 2-3-2026, phát hiện Quang đang lẩn trốn tại tiệm net trên đường Tô Ký, tổ công tác đã đưa người này về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận do không có nơi ở ổn định nên thường đi rình rập các khu vực chợ, tìm xe máy không người trông coi để ra tay.

Cụ thể, sáng 27-2-2026, Quang đi rảo quanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Đến 14 giờ cùng ngày, thấy xe Vision có cắm sẵn chìa khóa, không người trông giữ, Quang liền tiếp cận, nổ máy chạy về khu vực xã Hóc Môn cất giấu.

Thấy việc trộm xe dễ dàng, đến 19 giờ cùng ngày, Quang tiếp tục quay lại khu vực sân tennis - bóng đá Củ Cải (phía sau chợ). Tại đây, Quang phát hiện một xe máy hiệu Honda vẫn cắm chìa khóa nên tiếp tục lấy trộm rồi chạy về tiệm net chơi game và ngủ qua đêm.

Đến ngày 28-2-2026, Quang mang hai chiếc xe máy trộm được bán cho một tiệm ve chai với giá 3,8 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Qua sự việc này, Công an xã Xuân Thới Sơn khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tự bảo quản tài sản, tránh tạo sơ hở để người xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.