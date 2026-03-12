Người đàn ông ở Khánh Hòa trả lại 51 triệu đồng được chuyển nhầm 12/03/2026 17:07

(PLO)- Một phụ nữ ở TP.HCM đã chuyển khoản nhầm 51 triệu đồng cho anh Nguyễn Thành Công và được người này trả lại.

Ngày 12-3, lãnh đạo Công an xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa làm thủ tục để anh Nguyễn Thành Công (người địa phương) chuyển trả 51 triệu đồng cho chị Trần Thị Diễm (ngụ phường Phước Long, TP.HCM) đã chuyển nhầm.

Anh Công chuyển trả 51 triệu đồng cho chị Diễm. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 26-2, anh Nguyễn Thành Công bổng dưng nhận được số tiền 51 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Do đã đọc nhiều thông tin chuyển nhầm tiền trên báo đài, mạng xã hội nên anh Công lập tức lên Công an xã Ninh Phước trình báo sự việc, đồng thời nhờ tìm chủ nhân đã chuyển nhầm số tiền trên.

Vào cuộc xác minh, Công an xã Ninh Phước xác định người chuyển nhầm cho anh Công là chị Trần Thị Diễm.

Sau thời gian hoàn tất các thủ tục cần thiết, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, anh Công đã chuyển trả 51 triệu đồng cho chị Diễm.

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, chị Trần Thị Diễm đã viết thư cám ơn Công an xã Ninh Phước, đặc biệt gửi lời cám ơn đến anh Nguyễn Thành Công, người đã chủ động đến cơ quan công an trình báo khi nhận được số tiền chuyển nhầm.