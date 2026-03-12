Cháy lớn tại cơ sở phế liệu ở Khánh Hòa 12/03/2026 13:35

(PLO)- Lửa bùng phát dữ dội tại cơ sở thu gom phế liệu ở Khánh Hòa, hàng chục Cảnh sát PCCC đã được huy động đến hiện trường dập lửa.

Trưa 12-3, lãnh đạo UBND xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa cho biết các lực lượng chức năng đang được huy động để dập lửa tại cơ sở thu gom phế liệu trên địa bàn.

Ngọn khói đen bốc cao từ cơ sở thu gom phế liệu. Ảnh: H.H

Khoảng 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại cơ sở thu gom phế liệu tại xã Thuận Bắc. Cơ sở có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, khói đen bốc cao hơn 10 m.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ (Công an tỉnh Khánh Hòa) đã điều phương tiện cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác khống chế đám cháy. Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được dập tắt.

"Chúng tôi đã huy động lực lượng tại chỗ dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ. Vụ cháy không ghi nhận thiệt hại về người", lãnh đạo UBND xã Thuận Bắc cho hay.